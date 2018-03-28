Ахтырская «Брокэнергия» будет платить за аренду ТЭЦ в 12 раз больше

Киевским апелляционным хозяйственным судом подтверждена законность и обоснованность решения Хозяйственного суда г. Киев, которым удовлетворен иск, предъявленный прокуратурой Сумской области в интересах государства к обществу с ограниченной ответственностью «Брокэнергия», о внесении изменений в договор аренды объекта государственной собственности.
Как сообщил начальник управления прокуратуры Сумской области Александр Рубан, согласно судебному решению, которое вступило в законную силу, указанное предприятие, использующее государственное имущество для производства, транспортировки и поставки тепловой и электрической энергии на территории г. Ахтырка Сумской области, обязано платить ежемесячно в бюджет около 500 тыс. грн вместо 40 тыс. грн, которые перечисляет сейчас, сообщает пресс-служба прокуратуры сумской области.
В Ахтырский отдел полиции обратилась 85-летняя пенсионерка с заявлением о краже 9,5 тысяч гривен....
В Ахтырке работники полиции разоблачили ранее судимого 34-летнего местного жителя, который занимался сбытом психотропных веществ....
По подозрению в умышленном убийстве своего знакомого задержан ахтырчанин....
Сегодня, 3 апреля, в Ахтырке прошла внеочередная сессии городского совета....
От Ахтырки, где в понедельник затопило часть города и автодороги, отошла вода, ситуация нормализовалась....