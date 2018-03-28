Через границу пытались переправить грузинского нелегала Сотрудники прокуратуры совместно с пограничниками предотвратили незаконную переправку нелегала через государственную границу.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратур Сумской области Наталья Науменко.

«При надлежащем руководства прокуратуры сотрудники пограничной службы на участке ОПС Великая Писаревка 11 апреля около 17.00 задержали 25-летнего украинца, который переправил через государственную границу 39-летнего гражданина Грузии без соответствующих разрешительных документов. Сейчас украинец задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. На избрание меры пресечения он будет ждать в изоляторе временного содержания. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Дальнейшее следствие поручено ГУ НП в Сумской области.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», - написала она.