У начальника полиции Сумщины увеличилась зарплата и наличные сбережения За 2017 год начальник ГУ Нацполиции в Сумской области Николай Лушпиенко заработал 529893 грн.

По сравнению с 2016-м годом его зарплата выросла в 1,4 раза. Помимо полумиллионного заработка г-н Лушпиенко получил больше 90 тысяч пенсии. Увеличилась и сумма наличных сбережений начальника полиции. За прошлый год полицейский задекларировал 25,6 тыс. долларов налички (в 16-м году было 19 тысяч). Сбережения в гривне остались на прежнем уровне – 260 тысяч.

В имущественном плане у Николая Лушпиенко без изменений. Из авто – тойота прадо 2006 года выпуска, тогда же и приобретенная. Из недвижимости – только парковочное место в Киеве площадью 12,5 м кв. Жилья в собственности у начальника полиции нет. Согласно декларации за 17-й год, г-н Лушпиенко арендует квартиру площадью 71,79 квадратов у частного предпринимателя Мулина Владислава Юрьевича. Г-н Мулин является помощником депутата Сумского горсовета Анатолия Сагача, который руководит КП «Горводоканал». В 2015-м году Владислав Мулин баллотировался в Сумской горсовет от партии «Відродження». Сейчас он является руководителем Благотворительного общества «Христианский духовный центр» и занимается предпринимательской деятельностью в сфере предоставления в аренду и эксплуатацию собственной и арендованной недвижимости.