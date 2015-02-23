Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00108

На Сумщине заключили контракты с шестью руководителям областных КУ

Договоры заключены сроком на пять лет с 4-мя главными врачами лечебных учреждений Сумщины, директорами Сумской областной научной медицинской библиотеки и Фонда инвестирования объектов социальной сферы и промышленности.

Контракты из рук главы Сумского облсовета получили главврачи областного диагностического центра Ярослав Жданов, областного наркологического диспансера Тарас Злыденный, областного клинического врачебно-физкультурного диспансера Валерий Кравец и областного клинического перинатального центра Маринв Куземенская. Контракты на новый срок также заключены с директором Сумской областной научной медицинской библиотеки Ольгой Пономаренко и директором Фонда инвестирования объектов социальной сферы и промышленности Евгением Шаповалом.

Общество Областные коммунальные учреждения
view counter

По тематике

На Сумщине продлили контракты с тремя руководителям коммунальных медучреждений
23.02.2015 11:39

На Сумщине продлили контракты с тремя руководителям коммунальных медучреждений

Контракты вручила медработникам замглавы Сумского облсовета Вера Лаврик....

Новости

Депутат с годовой зарплатой в 20 тысяч гривен купил порше за 2,4 миллиона
Сегодня 18:28
Сумчане просят наказать виновных в растрате бюджетных средств на некачественной укладке плитки
Сегодня 18:23
У сумских копов появились терминалы для оплаты штрафов
Сегодня 17:45
На Сумщине заключили контракты с шестью руководителям областных КУ
Сегодня 17:00
На Сумщине стартовал весенний комиссионный осмотр дорог
Сегодня 16:29
На Сумщине собрали больше 800 тысяч для онкогематологии
Сегодня 16:16
На Сумщине за сутки полицейские раскрыли восемь краж
Сегодня 16:15
В полиции рассказали о новом виде мошенничества
Сегодня 15:51
На Сумщине полицейские изъяли два нелегальных ствола
Сегодня 15:47
Сумские копы учили девушек самообороне
Сегодня 15:34
«Виктория» в меньшинстве уступила «Металлургу»
Сегодня 15:30
У начальника полиции Сумщины увеличилась зарплата и наличные сбережения
Сегодня 15:08
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.