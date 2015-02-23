На Сумщине заключили контракты с шестью руководителям областных КУ

Контракты из рук главы Сумского облсовета получили главврачи областного диагностического центра Ярослав Жданов, областного наркологического диспансера Тарас Злыденный, областного клинического врачебно-физкультурного диспансера Валерий Кравец и областного клинического перинатального центра Маринв Куземенская. Контракты на новый срок также заключены с директором Сумской областной научной медицинской библиотеки Ольгой Пономаренко и директором Фонда инвестирования объектов социальной сферы и промышленности Евгением Шаповалом.
Контракты вручила медработникам замглавы Сумского облсовета Вера Лаврик....