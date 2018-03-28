Сумские копы учили девушек самообороне В Управлении патрульной полиции в Сумской области провели занятия по базовой самообороне.

В спортивном зале Управления патрульной полиции в Сумской области патрульные впервые провели тренировку по самообороне. Участие в нем приняли студентки высших учебных заведений города Сумы.

Инструкторы по тактической подготовке Сергей Ивашина и Владимир Патиота рассказали о необходимости, значении и правовых основаниях применения физической силы. Далее, была разминка, а уже после нее непосредственно сами приемы самообороны.

«Подобные занятия помогут девушкам получить навыки самозащиты, чтобы быть более уверенными в своих силах и возможностях в чрезвычайных ситуациях», - говорит Владимир Патиота.

Полицейские рассказали и продемонстрировали тактику действия в случае нападения преступника, показали 5 приемов самозащиты, которые помогут освободиться от преступника.

«Занятие насыщенное, интересное и очень полезное. Приемы, которые демонстрируют инструкторы, не сложные, легко запоминаются. Могут потребоваться в непредвиденных ситуациях и предотвратить негативные последствия», - рассказала студентка СНАУ София Свисенко.

В конце почти 2-часового занятия патрульные провели для девушек небольшой экзамен по сдаче всех приемов.