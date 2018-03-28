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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4564

У сумских копов появились терминалы для оплаты штрафов

Нарушители ПДД могут оплатить штраф на месте совершения правонарушения с помощью платежного терминала.

На Сумщине патрульные автомобили оборудованы соответствующими платежными терминалами, которыми в случае необходимости можно воспользоваться для оплаты штрафа за нарушение ПДД на месте остановки. Водители и пешеходы могут оплатить штраф на месте совершения правонарушения с помощью платежной карты.

Если Вы не имеете при себе платежной карточки, штраф можно оплатить в любом банковском учреждении на территории Украины в течение пятнадцати дней.

Напоминаем, если штраф не уплачен в течение 15 дней, то его сумма удваивается, а двойной размер штрафа взыскивается в принудительном порядке органами государственной исполнительной службы.

Право Патрульная полиция
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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