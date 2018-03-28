У сумских копов появились терминалы для оплаты штрафов Нарушители ПДД могут оплатить штраф на месте совершения правонарушения с помощью платежного терминала.

На Сумщине патрульные автомобили оборудованы соответствующими платежными терминалами, которыми в случае необходимости можно воспользоваться для оплаты штрафа за нарушение ПДД на месте остановки. Водители и пешеходы могут оплатить штраф на месте совершения правонарушения с помощью платежной карты.

Если Вы не имеете при себе платежной карточки, штраф можно оплатить в любом банковском учреждении на территории Украины в течение пятнадцати дней.

Напоминаем, если штраф не уплачен в течение 15 дней, то его сумма удваивается, а двойной размер штрафа взыскивается в принудительном порядке органами государственной исполнительной службы.