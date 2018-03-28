На Сумщине полицейские изъяли два нелегальных ствола На Сумщине продолжается полицейская операция «Оружие и взрывчатка».

Только за прошедшие сутки полицейские изъяли две единицы нелегального оружия и несколько десятков патронов к нарезному оружию. В целом же с начала проведения профилактических мероприятий, из незаконного оборота изъято 5 единиц огнестрельного оружия, 6 гранат, две мины и более 90 патронов.

Так, в Лебединском районе полицейские обнаружили у 32-летнего жителя одного из сел района самодельное устройство для стрельбы малокалиберными патронами и охотничье ружье со стертым регистрационным номером. По словам владельца усадьбы, хозяином этого оружия он стал около 1,5 лет назад, когда приобрел это помещение в предыдущих хозяев. Ружье он использовал для нелегальной охоты, а самодельное устройство положил под крышу сарая «на всякий случай».

«Неизвестно к каким бы последствиям могло бы привести такое безответственное хранение оружия, не выяви этот факт правоохранители. Ведь в этом доме мужчина проживает вместе с женой и двумя малолетними детьми, которые имели свободный доступ к этому оружию, - комментирует Олег Цуриков, начальник Лебединского отделение полиции. - Сейчас оружие уже изъято и направлено на экспертное исследование».

По выявленному факту незаконного хранения самодельного устройства в полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. В случае признания экспертами данного устройства огнестрельным оружием, мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Что касается факта хранения незарегистрированного охотничьего ружья, то правоохранители выясняют его происхождение, а ее случайный владелец может получить административное наказание по ч.1 ст. 190 КУоАП.

А в Недригайловском и Шосткинском районах в рамках действия операции «Оружие и взрывчатка» местные полицейские изъяли 88 единиц патронов к нарезному оружию. Патроны изъяты и направлены на экспертизу, а полицейские выясняют их происхождение в рамках открытых уголовных производств.

Полиция в очередной раз напоминает гражданам, что добровольная сдача оружия не только освобождает владельцев нелегального оружия от уголовной ответственности, но и обезопасит их родных и близких от возможных несчастных случаев, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.