В полиции рассказали о новом виде мошенничества Пытаясь вернуть утерянный матерью мобильный, 26-летняя жительница Шостки перечислила 200 гривен в качестве предоплаты за возвращение гаджета. Однако наткнулась на афериста.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 26-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что ее мать потеряла в городе свой мобильный телефон. Пытаясь ей помочь, она стала звонить на ее номер телефона с надеждой договориться с человеком, который его нашел, о возвращении утраченного средства связи. Однако абонент не отвечал.

Через несколько дней заявительнице позвонил неизвестный мужчина с номера ее матери и сообщил, что телефон он нашел и хотел бы вернуть его за вознаграждение в 500 гривен. В телефонном режиме они договорились, что женщина перечислит 200 гривен предоплаты на указанный номер банковской карты, а остаток - при возвращении гаджета.

Потерпевшая выполнила условия, но после этого оппонент перестал выходить на связь.

«Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями нашим сотрудникам удалось установить подозреваемого, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 25 лет, он местный и имеет судимость за совершение имущественного преступления».

Как выяснили полицейские, у подозреваемого была лишь случайно найденная им сим-карта с потерянного женщиной телефона. Когда же он вставил ее в свой мобильный, ему начали поступать смс-сообщения о попытке дозвониться неизвестного абонента. Мужчина решил перезвонить сам и в разговоре узнал, что сим-карту потеряли вместе с телефоном, который владелица хотела бы вернуть себе обратно.

Тогда он и решил воспользоваться ситуацией для собственного обогащения. Он предложил перечислить деньги за возврат, хотя самого телефона у него не было.

Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», уже направлено в суд. За содеянное подозреваемому грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.