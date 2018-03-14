На Сумщине собрали больше 800 тысяч для онкогематологии Объявлены результаты Восьмой благотворительной акции «К Светлому Дню - светлые поступки».

Общая сумма средств, собранных в рамках акции в 2018 году – 867 211 гривен. В этом году результат акции превзошел предыдущий почти на 100 тысяч гривен.

Оргкомитет формирует список медицинских препаратов, которые будут приобретены за собранные средства и передано в отделение онкогематологии СОДКБ для лечения маленьких пациентов.