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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:16171

На Сумщине собрали больше 800 тысяч для онкогематологии

Объявлены результаты Восьмой благотворительной акции «К Светлому Дню - светлые поступки».

Общая сумма средств, собранных в рамках акции в 2018 году – 867 211 гривен. В этом году результат акции превзошел предыдущий почти на 100 тысяч гривен.

Оргкомитет формирует список медицинских препаратов, которые будут приобретены за собранные средства и передано в отделение онкогематологии СОДКБ для лечения маленьких пациентов.

Общество Благотворительность
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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