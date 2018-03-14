На Сумщине собрали больше 800 тысяч для онкогематологии

Общая сумма средств, собранных в рамках акции в 2018 году – 867 211 гривен. В этом году результат акции превзошел предыдущий почти на 100 тысяч гривен.
Оргкомитет формирует список медицинских препаратов, которые будут приобретены за собранные средства и передано в отделение онкогематологии СОДКБ для лечения маленьких пациентов.
В Сумах состоялось благотворительное мероприятие по сбору средств онкобольным детям....
Благотворительное мероприятие ZUMBA vs NOVAКРОВ Spring Party «Весна надежды» пройдет 25 марта в ВЦ «Ильинский»....
В субботу, 24 марта, в рамках благотворительного проекта «White Puppet Hag - Куклы объединяют людей» театр кукол Ирины Бойко покажет...
В субботу, 24 марта, в рамках благотворительного проекта «White Puppet Hag - Куклы объединяют людей» театр кукол Ирины Бойко покажет...
Уже тринадцатый раз с 2 по 22 апреля пройдет Всеукраинская благотворительная акция «Сердце к сердцу», к участию в которой приглашают...