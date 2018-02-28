Юстиция Сумщины напоминает об изменениях в порядке выезда детей за границу Приближается время летнего детского отдыха. Современные дети не только отдыхают с родителями за границей, но и учатся, получают языковую практику в разных школах. Поэтому сейчас актуален вопрос: что изменилось в правилах выезда детей за границу в связи с нововведениями в ряд законодательных актов Украины, которые усиливают действие закона #ЧужихДітейНеБуває.

Родителям нужно знать, что внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которые вступили в силу 21 февраля 2018 года.

Напоминаем, что физическое лицо, не достигшее 16 лет, имеет право на выезд за пределы Украины только с согласия родителей (усыновителей), опекунов и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, кроме случаев, предусмотренных законом.

Теперь, защищая права ребенка на достойное содержание путем усиления средств воздействия на родителей - злостных неплательщиков алиментов, разрешен временный выезд ребенка за границу без нотариально заверенного согласия второго родителя, который задолжал алименты, в случае предъявления справки органа государственной исполнительной службы о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев.

Справка о наличии задолженности по уплате алиментов выдается органом государственной исполнительной службы по требованию взыскателя в течение десяти дней. Она действительна в течение одного месяца со дня ее выдачи.

В такой ситуации выезд ребенка за границу в сопровождении одного из родителей (усыновителей, опекунов или других лиц, уполномоченных по нотариально заверенному согласию) для отдыха, учебы или лечения осуществляется без нотариально заверенного согласия второго родителя. Зато в пункте пропуска необходимо предъявить справку о наличии задолженности по уплате алиментов, выданную органом государственной исполнительной службы.

«Не платишь алименты - не влияешь и на решение о выезде ребенка за границу - это справедливо, - говорит глава юстиции Сумщины Ирина Свистун. - Считаю такие изменения положительными во всем направлении работы по взысканию алиментов с родителей-должников, инициированные Минюстом и получили положительную оценку в обществе. Мы должны были стать более жесткими к нерадивым родителям ради миллионов украинских детей».