Юстиция Сумщины напоминает об изменениях в порядке выезда детей за границу

Родителям нужно знать, что внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которые вступили в силу 21 февраля 2018 года.
Напоминаем, что физическое лицо, не достигшее 16 лет, имеет право на выезд за пределы Украины только с согласия родителей (усыновителей), опекунов и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, кроме случаев, предусмотренных законом.
Теперь, защищая права ребенка на достойное содержание путем усиления средств воздействия на родителей - злостных неплательщиков алиментов, разрешен временный выезд ребенка за границу без нотариально заверенного согласия второго родителя, который задолжал алименты, в случае предъявления справки органа государственной исполнительной службы о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев.
Справка о наличии задолженности по уплате алиментов выдается органом государственной исполнительной службы по требованию взыскателя в течение десяти дней. Она действительна в течение одного месяца со дня ее выдачи.
В такой ситуации выезд ребенка за границу в сопровождении одного из родителей (усыновителей, опекунов или других лиц, уполномоченных по нотариально заверенному согласию) для отдыха, учебы или лечения осуществляется без нотариально заверенного согласия второго родителя. Зато в пункте пропуска необходимо предъявить справку о наличии задолженности по уплате алиментов, выданную органом государственной исполнительной службы.
«Не платишь алименты - не влияешь и на решение о выезде ребенка за границу - это справедливо, - говорит глава юстиции Сумщины Ирина Свистун. - Считаю такие изменения положительными во всем направлении работы по взысканию алиментов с родителей-должников, инициированные Минюстом и получили положительную оценку в обществе. Мы должны были стать более жесткими к нерадивым родителям ради миллионов украинских детей».
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