На Сумщине стартовал весенний комиссионный осмотр дорог С 12 апреля представители Службы автомобильных дорог в Сумской области, Облавтодора и Нацполиции приступили к весеннему комиссионному осмотру автомобильных дорог государственного значения.

В ходе практического этапа обследования специалисты будут проверять автомобильные дороги и железнодорожные переезды области на их пригодность к эксплуатации после зимнего периода и с целью определения необходимых объемов ремонтных работ при подготовке их к летнему периоду эксплуатации.

Во время подготовительного этапа комиссионного осмотра составлены совместные графики обследований, определены составы комиссий, подготовлены производственные базы и специальная дорожная техника.

Особое внимание при обследовании планируется уделить обустройству аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП, соответствия установленных знаков маршрутного ориентирования схемам организации дорожного движения.

Все выявленные в ходе осмотра недостатки в содержании дорог и объемы первоочередных работ будут фиксироваться в актах и предписаниях, которые будут доведены подрядчику для их скорейшей ликвидации, сообщает пресс-служба САД в Сумской области.