На Сумщине стартовал весенний комиссионный осмотр дорог

В ходе практического этапа обследования специалисты будут проверять автомобильные дороги и железнодорожные переезды области на их пригодность к эксплуатации после зимнего периода и с целью определения необходимых объемов ремонтных работ при подготовке их к летнему периоду эксплуатации.
Во время подготовительного этапа комиссионного осмотра составлены совместные графики обследований, определены составы комиссий, подготовлены производственные базы и специальная дорожная техника.
Особое внимание при обследовании планируется уделить обустройству аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП, соответствия установленных знаков маршрутного ориентирования схемам организации дорожного движения.
Все выявленные в ходе осмотра недостатки в содержании дорог и объемы первоочередных работ будут фиксироваться в актах и предписаниях, которые будут доведены подрядчику для их скорейшей ликвидации, сообщает пресс-служба САД в Сумской области.
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