Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29179

На Сумщине стартовал весенний комиссионный осмотр дорог

С 12 апреля представители Службы автомобильных дорог в Сумской области, Облавтодора и Нацполиции приступили к весеннему комиссионному осмотру автомобильных дорог государственного значения.

В ходе практического этапа обследования специалисты будут проверять автомобильные дороги и железнодорожные переезды области на их пригодность к эксплуатации после зимнего периода и с целью определения необходимых объемов ремонтных работ при подготовке их к летнему периоду эксплуатации.

Во время подготовительного этапа комиссионного осмотра составлены совместные графики обследований, определены составы комиссий, подготовлены производственные базы и специальная дорожная техника.

Особое внимание при обследовании планируется уделить обустройству аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП, соответствия установленных знаков маршрутного ориентирования схемам организации дорожного движения.

Все выявленные в ходе осмотра недостатки в содержании дорог и объемы первоочередных работ будут фиксироваться в актах и предписаниях, которые будут доведены подрядчику для их скорейшей ликвидации, сообщает пресс-служба САД в Сумской области.

Общество Дороги Служба автомобильных дорог
view counter

По тематике

19.03.2018 08:08

С 20 марта на некоторых дорогах Сумщины будет введено ограничение на движение транспорта

В связи с недопущением деформации дорожного покрытия и его сохранения от разрушений при весеннем переувлажнении, совместно с Управлением патрульной полиции...

28.02.2018 13:15

На Сумщине дорожники пытаются справиться со снегом

По информации Службы автомобильных дорог в Сумской области, проезд по дорогам государственного значения обеспечен....

05.01.2018 11:59

Дорожники отчитались: проезд по дорогам Сумщины обеспечен в полном объеме

За прошедшие сутки температура воздуха по области ночью составляла от -3 до +1 градусов. Местами шел мокрый снег, толщина снега...

В частном секторе дороги превратились в озера
04.12.2017 13:09

В частном секторе дороги превратились в озера

Дожди, прошедшие на выходных, превратили дороги в частном секторе в озера....

27.11.2017 17:05

Подготовка дорог Сумщины к зиме завершена?

Главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко о готовности дорог Сумщины к зимнему периоду во время аппаратного совещания докладывал начальник Службы автомобильных...

Новости

Депутат с годовой зарплатой в 20 тысяч гривен купил порше за 2,4 миллиона
Сегодня 18:28
Сумчане просят наказать виновных в растрате бюджетных средств на некачественной укладке плитки
Сегодня 18:23
У сумских копов появились терминалы для оплаты штрафов
Сегодня 17:45
На Сумщине заключили контракты с шестью руководителям областных КУ
Сегодня 17:00
На Сумщине стартовал весенний комиссионный осмотр дорог
Сегодня 16:29
На Сумщине собрали больше 800 тысяч для онкогематологии
Сегодня 16:16
На Сумщине за сутки полицейские раскрыли восемь краж
Сегодня 16:15
В полиции рассказали о новом виде мошенничества
Сегодня 15:51
На Сумщине полицейские изъяли два нелегальных ствола
Сегодня 15:47
Сумские копы учили девушек самообороне
Сегодня 15:34
«Виктория» в меньшинстве уступила «Металлургу»
Сегодня 15:30
У начальника полиции Сумщины увеличилась зарплата и наличные сбережения
Сегодня 15:08
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.