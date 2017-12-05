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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09165

На Сумщине засеют яровыми зерновыми почти 440 тыс. га

Этой весной яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Сумской области планируется засеять почти 440 тыс. га.

В то же время общая площадь под сельхозкультурами прогнозируется на уровне 1,14 млн га, сообщили в Сумской облгосадминистрации.

Сейчас аграрии Сумщины начали весенние полевые работы по подкормке озимых культур.

По прогнозам областного центра гидрометеорологии, в ближайшие дни температура воздуха повысится до 15-20 градусов, что будет способствовать началу сева ранних зерновых колосовых культур.

Экономика Сельское хозяйство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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