На Сумщине засеют яровыми зерновыми почти 440 тыс. га Этой весной яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Сумской области планируется засеять почти 440 тыс. га.

В то же время общая площадь под сельхозкультурами прогнозируется на уровне 1,14 млн га, сообщили в Сумской облгосадминистрации.

Сейчас аграрии Сумщины начали весенние полевые работы по подкормке озимых культур.

По прогнозам областного центра гидрометеорологии, в ближайшие дни температура воздуха повысится до 15-20 градусов, что будет способствовать началу сева ранних зерновых колосовых культур.