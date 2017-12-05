В то же время общая площадь под сельхозкультурами прогнозируется на уровне 1,14 млн га, сообщили в Сумской облгосадминистрации.
Сейчас аграрии Сумщины начали весенние полевые работы по подкормке озимых культур.
По прогнозам областного центра гидрометеорологии, в ближайшие дни температура воздуха повысится до 15-20 градусов, что будет способствовать началу сева ранних зерновых колосовых культур.
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