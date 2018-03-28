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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:2396

Сумчане просят наказать виновных в растрате бюджетных средств на некачественной укладке плитки

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Чья профессиональная небрежность привела к такому результату?».

«Созданная осенью 2017 года, долгожданная, модернизированная пешеходная часть (с велодорожкой) по улице Героев Сумщины от подземного пешеходного перехода до гостиницы «Сумы», уже требует капитального ремонта, если не полной реконструкции после четырех месяцев эксплуатации. Горожане задают себе вопрос: в чем же дело? Выделенные огромные средства налогоплательщиков пошли, простите, «коту под хвост». Новостройка просто рассыпается, плитка выпадает по всему тротуару, она просто танцует под ногами, а если еще под ней есть вода, тогда видим эффект минифонтанов, которые орошают пешехода грязной жижей. Возможно, это такая архитектурная задумка городской власти во главе с мэром города, а возможно органы, ответственные за строительство города, просто не проверили качество выполненных работ - это вопрос, который беспокоит жителей города. Поэтому громада просит городские власти разобраться в последствиях такой печальной реконструкции в центре города, и наказать виновных за некачественно выполненные работы», - пишет автор петиции Рыбальченко Евгений Николаевич.

Дата начала сбора подписей: 12 апреля 2018 года.

До конца сбора подписей осталось 45 дней.

По состоянию на 12 апреля петицию подписали 14 человек из 250 необходимых.

Общество Героев Сумщины Евротротуары Петиция Тротуары
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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