Сумчане просят наказать виновных в растрате бюджетных средств на некачественной укладке плитки На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Чья профессиональная небрежность привела к такому результату?».

«Созданная осенью 2017 года, долгожданная, модернизированная пешеходная часть (с велодорожкой) по улице Героев Сумщины от подземного пешеходного перехода до гостиницы «Сумы», уже требует капитального ремонта, если не полной реконструкции после четырех месяцев эксплуатации. Горожане задают себе вопрос: в чем же дело? Выделенные огромные средства налогоплательщиков пошли, простите, «коту под хвост». Новостройка просто рассыпается, плитка выпадает по всему тротуару, она просто танцует под ногами, а если еще под ней есть вода, тогда видим эффект минифонтанов, которые орошают пешехода грязной жижей. Возможно, это такая архитектурная задумка городской власти во главе с мэром города, а возможно органы, ответственные за строительство города, просто не проверили качество выполненных работ - это вопрос, который беспокоит жителей города. Поэтому громада просит городские власти разобраться в последствиях такой печальной реконструкции в центре города, и наказать виновных за некачественно выполненные работы», - пишет автор петиции Рыбальченко Евгений Николаевич.

Дата начала сбора подписей: 12 апреля 2018 года.

До конца сбора подписей осталось 45 дней.

По состоянию на 12 апреля петицию подписали 14 человек из 250 необходимых.