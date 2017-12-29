Депутат с годовой зарплатой в 20 тысяч гривен купил порше за 2,4 миллиона Андрей Безрук, ставший депутатом Сумского облсовета в сентябре 2017 года по списку БПП «Солидарность», задекларировал PORSCHE MACAN GTS 17-го года выпуска за 2 400 339 грн.

При этом зарплата г-на Безрука за весь прошлый год составил всего 20 тысяч гривен. Согласно декларации, он является рабочим у частного предпринимателя Дмитрия Кулибабина из Середино-Будского района, основной вид деятельности которого лесопильное производство.

Суммарный доход семьи депутата за 2017 год - 512 300 тысяч гривен, из которых 442 тысячи – доход от продажи движимого имущества, а 50 тысяч – страховка полученная женой. Зарплату жена депутата, Дарья Безрук, не получала, судя по его декларации. В тоже время через три недели после приобретения ее мужем Порше она купила себе KIA RIO за 421 тысячу гривен. То есть суммарно на машины семья Безрук потратила 2,821 млн. грн. при доходе в полмиллиона.

В официальной биографии 33-летнего депутата Андрея Безрука на сайте Сумского облсовета сказано, что свою трудовую деятельность он начал в ГАИ Черниговской области, где был инспектором взвода сопровождения. Чем занимался г-н Безрук с 2007 по 2010 год, неизвестно, во всяком случае в его биографии об этом ничего не сказано. С 2010 по 2014 год Андрей Безрук был физическим лицом-предпринимателем. По данным реестра Минюста он занимался розничной торговлей вне магазинов. Как известно из определения Высшего административного суда от 21 июля 2015 года торговал г-н Безрук очками. При этом внеплановая проверка его деятельности Территориальной госинспекцией по вопросам труда в Сумской области установила, что у г-на Безрука были не оформлены 33 работника. Этот вывод и предписание инспекции Андрей Безрук пытался обжаловать в суде, но последняя, кассационная, инстанция оставила его в силе. Более того, г-на Безрука привлекали к уголовной ответственности за грубое нарушение законодательства о труде, обвинительный акт в отношении него три года рассматривался в Ковпаковском районном суде г. Сумы. Однако весной прошлого года прокурор Виталий Довгаль, который поддерживал обвинение, попросил суд вернуть обвинительный акт в отношении Безрука в связи с его несоответствием требованиям КПК. 12 апреля судья Бычков определил вернуть прокуратуре обвинительный акт. Через пять месяцев г-н Безрук стал областным депутатом.

Какова судьба уголовного производства в отношении теперь уже депутата, пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко пообещала прокомментировать завтра, так как сегодня она в отпуске.