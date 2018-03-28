В Конотопе вандал повредил памятники на кладбище (фото) Злоумышленник повредил на одном из городских кладбищ Конотопа 14 надгробных памятников.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции обратилась одна из местных жительниц и сообщила, что на городском кладбище по ул. Выровской, за которым она присматривает, неизвестный повредил и разбил надгробные памятники и кресты более чем на 10 могилах.

Выехав на место происшествия, полицейские выяснили, что по обе стороны от центральной аллеи на кладбище в нескольких местах повалены, разбиты и сломаны надгробные памятники, плиты и кресты на 14 захоронениях.

«Судя по характеру и локализации повреждений, злоумышленник не выбирал захоронения по какой-либо логике или принципу, а сделал это, скорее, от нечего делать, - говорит замначальника Конотопского отдела полиции Марина Панова. - Особенно циничным этот поступок выглядит на фоне того, что именно сейчас идет поминальная неделя, когда многие идут на кладбище, чтобы почтить память умерших родственников и близких».

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3400 грн, или ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.

Полицейские проводят первоочередные розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника и надеются на помощь неравнодушных граждан. Если кому-то известна информация о личности правонарушителя или обстоятельствах совершения преступления, просьба сообщить об этом по телефонам Конотопского отдела полиции: (05447) 6-20-09, 6-22-09, (050) 307-98-84, (068) 07-02-174, или по спецлинии полиции «102». Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.