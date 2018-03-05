Сумские волейболисты выиграли высшую лигу

В Слобожанском (Харьковская обл.) продолжается второй (финальный) тур группы за 1-4-е места. В четверг сумская команда победила луцкий «Олюртранс» 3:2, набрав 14 очков, стали не досягаемы для остальных соперников.
Сегодня наши сыграют с лубенским «Фаворитом».
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