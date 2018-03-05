Сумские волейболисты выиграли высшую лигу 12 апреля сумская команда «ШВСМ-СумДУ» стала недосягаемой для соперников по финальной группе чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге.

В Слобожанском (Харьковская обл.) продолжается второй (финальный) тур группы за 1-4-е места. В четверг сумская команда победила луцкий «Олюртранс» 3:2, набрав 14 очков, стали не досягаемы для остальных соперников.

Сегодня наши сыграют с лубенским «Фаворитом».