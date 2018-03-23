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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34121

Коммунальный автобус-фантом не будет ездить на конечную на Тополе

Автобус №58А будет курсировать по сокращенному маршруту, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Временно (до момента полного высыхания грунта на опасных участках дороги в районе ул. Тополянская) изменяется маршрут №58А. Автобус, не доезжая до конечной остановки «ул. Тополянская », будет разворачиваться на остановке «Нижняя Тополя».

Напомним: этот маршрут был введен в прошлом году, при этом на маршруте курсирует один автобус раз в полтора часа.

Общество Автобус 58а КП «Электроавтотранс»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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