Коммунальный автобус-фантом не будет ездить на конечную на Тополе

Временно (до момента полного высыхания грунта на опасных участках дороги в районе ул. Тополянская) изменяется маршрут №58А. Автобус, не доезжая до конечной остановки «ул. Тополянская », будет разворачиваться на остановке «Нижняя Тополя».
Напомним: этот маршрут был введен в прошлом году, при этом на маршруте курсирует один автобус раз в полтора часа.
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