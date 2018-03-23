Коммунальный автобус-фантом не будет ездить на конечную на Тополе Автобус №58А будет курсировать по сокращенному маршруту, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Временно (до момента полного высыхания грунта на опасных участках дороги в районе ул. Тополянская) изменяется маршрут №58А. Автобус, не доезжая до конечной остановки «ул. Тополянская », будет разворачиваться на остановке «Нижняя Тополя».

Напомним: этот маршрут был введен в прошлом году, при этом на маршруте курсирует один автобус раз в полтора часа.