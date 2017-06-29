Студенты СумГУ выиграли спартакиаду по легкоатлетическому кроссу

Как среди мужчин, так и среди женщин весь пьедестал был за представителями СумГУ.
У мужчин 1 место занял Юрий Сердюк (ЭЛИТ), 2 место - Ян Коструба (МИ, Спорт), 3 место - Евгений Ивченко (МИ, Спорт).
Серди студенток: 1 место - Виктория Олех (УНИ права), 2 место - Евгения Мучарова (ЭЛИТ), 3 место - Виктория Ермакова (ИФСК).
В общем зачете команда СумГУ одержала уверенную победу с 1424 очками. Вторыми стали студенты СНАУ (1292 очка). Третье место у СФ НУВД (405 очков).
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