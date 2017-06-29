Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20193

Студенты СумГУ выиграли спартакиаду по легкоатлетическому кроссу

12 апреля на Басах прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет спартакиады г. Сумы среди вузов 3-4 уровня аккредитации.

Как среди мужчин, так и среди женщин весь пьедестал был за представителями СумГУ.

У мужчин 1 место занял Юрий Сердюк (ЭЛИТ), 2 место - Ян Коструба (МИ, Спорт), 3 место - Евгений Ивченко (МИ, Спорт).

Серди студенток: 1 место - Виктория Олех (УНИ права), 2 место - Евгения Мучарова (ЭЛИТ), 3 место - Виктория Ермакова (ИФСК).

В общем зачете команда СумГУ одержала уверенную победу с 1424 очками. Вторыми стали студенты СНАУ (1292 очка). Третье место у СФ НУВД (405 очков).

Спорт Кросс
view counter

По тематике

Сумчане отличились на командном чемпионате Украины по кроссу
02.04.2018 12:54

Сумчане отличились на командном чемпионате Украины по кроссу

30 марта в Одессе прошел командный чемпионата Украины по легкоатлетическому кроссу среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей....

В Сумах прошел чемпионат Украины по кроссу
23.10.2017 14:36

В Сумах прошел чемпионат Украины по кроссу

21-22 октября, в Басовском парке прошел чемпионат Украины по легкоатлетическому кроссу среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей, а также чемпионат...

В Сумах грейдер заехал в Басовской парк
18.10.2017 09:59

В Сумах грейдер заехал в Басовской парк

21-22 октября в Сумах на Басах пройдет чемпионат Украины по кроссу....

Сумские бегуны отличились в Белой Церкви
06.09.2017 15:02

Сумские бегуны отличились в Белой Церкви

3 сентября в Белой Церкви прошли Всеукраинские соревнования по легкоатлетическому кроссу....

Сумские биатлонисты и лыжники соревновались в кроссе
29.06.2017 17:47

Сумские биатлонисты и лыжники соревновались в кроссе

27 июня на спортивной базе в урочище Токари была проведена первенство областной детско-юношеской спортивной школы «Региональный центр зимних видов спорта»...

Новости

На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить чиновника полиции
Сегодня 17:50
На Сумщине у браконьеров изъяли почти 100 кг рыбы
Сегодня 17:15
Анонимный сумчанин помог найти виновника ДТП
Сегодня 16:59
В Сумах выясняют обстоятельства инцидента с потерявшим сознание пассажиром
Сегодня 16:54
Корь дошла до Сум
Сегодня 16:53
Сессия областного совета пройдет 27 апреля
Сегодня 16:47
В Сумах возле школы задержали наркодилера
Сегодня 16:28
На Сумщине не работает UA:СУМИ из-за повреждения кабеля
Сегодня 16:24
Сумская областная служба занятости ввела индивидуальное сопровождение отдельных категорий граждан
Сегодня 16:13
Суд отказал прокуратуре в отстранении депутата Степченко от председательства в земкомиссии
Сегодня 16:08
В Сумах маршрутка врезалась в забор
Сегодня 15:38
Отчет мэра Сум перенесли на 28 апреля
Сегодня 15:14
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.