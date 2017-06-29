Студенты СумГУ выиграли спартакиаду по легкоатлетическому кроссу 12 апреля на Басах прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет спартакиады г. Сумы среди вузов 3-4 уровня аккредитации.

Как среди мужчин, так и среди женщин весь пьедестал был за представителями СумГУ.

У мужчин 1 место занял Юрий Сердюк (ЭЛИТ), 2 место - Ян Коструба (МИ, Спорт), 3 место - Евгений Ивченко (МИ, Спорт).

Серди студенток: 1 место - Виктория Олех (УНИ права), 2 место - Евгения Мучарова (ЭЛИТ), 3 место - Виктория Ермакова (ИФСК).

В общем зачете команда СумГУ одержала уверенную победу с 1424 очками. Вторыми стали студенты СНАУ (1292 очка). Третье место у СФ НУВД (405 очков).