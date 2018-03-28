Футболисты «СумГУ» обыграли одесситов В четверг, 12 апреля, сборная Сумского государственного университета сыграла на поле футбольного центра «Барса» матч седьмого тура чемпионата Украины по футболу среди высших учебных заведений.

Соперником нашей команды была одесская команда «Юнга-Морская академия». Результат – уверенная победа 3:0. Голами в составе «СумДУ» отличились Виталий Катеринин, Дмитрий Танчик и Роман Зеленский.

Ближайшие преследователи «политеховцев» из киевского «КНТЭУ-Меркурий» в Сумах одержали минимальную победу над командой «СНАУ», а потому расстановка сил в борьбе за первое место в конференции «Центр-Юг» осталась неизменной.