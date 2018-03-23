По словам главного инженера «Горводоканала» Иосифа Тысивского, владельцами магазинов необходимо освободить место, говорится в сюжете UA:СУМИ.
Коллектор откачивает воду с улиц Кондратьева, Петропавловской и прилегающих к ним. Его построили более 40 лет назад. Для того, чтобы его отремонтировать, необходимо подвинуть здания - капитальные и некапитальные в сторону на 5 метров.
«Нам мешают выполнять работы здания, которые залезли в охранную зону. При разрытии надо будет перекачивать стоки, надо перекрывать Ильинскую. Мы написали предупреждения всем владельцам, чтобы они сделали нам свободный доступ к сетям. Это все помещения, которые стоят по правую сторону от «Укртелекома», - говорит Иосиф Тысивской.
Первым начали демонтировать помещение кафе. Работы велись в течение дня.
«Нас попросили это сделать, потому что канализацию прорвало и надо ремонтировать», - прокомментировал Али, предприниматель.
Всего должны снести, по информации «Горводоканала», 12 малых архитектурных сооружений. А еще есть капитальные, построенные в первой половине прошлого века.
Кто и когда выдавал разрешения на строительство малых архитектурных форм на канализационной сети, в горсовете узнать не удалось.
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