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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27258

В Сумах для ремонта коллектора на Набережной р. Стрелка демонтируют МАФы (видео)

В Сумах на улице Набережная реки Стрелка проседает земля. Произошло это из-за поломки коллектора.

По словам главного инженера «Горводоканала» Иосифа Тысивского, владельцами магазинов необходимо освободить место, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Коллектор откачивает воду с улиц Кондратьева, Петропавловской и прилегающих к ним. Его построили более 40 лет назад. Для того, чтобы его отремонтировать, необходимо подвинуть здания - капитальные и некапитальные в сторону на 5 метров.

«Нам мешают выполнять работы здания, которые залезли в охранную зону. При разрытии надо будет перекачивать стоки, надо перекрывать Ильинскую. Мы написали предупреждения всем владельцам, чтобы они сделали нам свободный доступ к сетям. Это все помещения, которые стоят по правую сторону от «Укртелекома», - говорит Иосиф Тысивской.

Первым начали демонтировать помещение кафе. Работы велись в течение дня.

«Нас попросили это сделать, потому что канализацию прорвало и надо ремонтировать», - прокомментировал Али, предприниматель.

Всего должны снести, по информации «Горводоканала», 12 малых архитектурных сооружений. А еще есть капитальные, построенные в первой половине прошлого века.

Кто и когда выдавал разрешения на строительство малых архитектурных форм на канализационной сети, в горсовете узнать не удалось.

Общество Коллектор КП «Горводоканал» МАФы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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