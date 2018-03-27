В Сумах водитель троллейбуса и кондуктор не хотели вызывать скорую пассажиру О вопиющем случае в сумском троллейбусе на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Николай Могилев.

«12 апреля 2018 года, 17:50 троллейбус № 053, маршрут №7, Покровская площадь. Сажусь. В салоне на полу лежит мужчина. Не бомж, нормально одетый, не пожилой. Угадайте реакцию экипажа? НИ-КА-КОЙ! Кондуктор ходит, переступает, пассажиры мирно едут. Вот скажите, кто-нибудь какой должна быть реакция кондуктора (водителя)? Может есть инструкция, как действовать в таких ситуациях?

На замечания пассажиров кондуктор не реагирует, вернее реагирует, но вот фраза дословно: «А шо я зроблю! Доїдим до конечной – высажу!». На вопрос: «Где сел мужчина?» - ответа нет, никто не знает. Пытаемся кондуктору втолковать: «А вдруг он не пьяный, а вдруг инсульт!» Реакции никакой! Говорю: «А если умрет в салоне! Вы же отвечаете за людей!». И снова: «А шо я зроблю!» Пощупал пульс… есть… Уже слава Богу! Посадили мужчину на сиденье. Он в бессознательном состоянии. Начали просить остановить троллейбус и вызвать скорую. Ответ: «Не, мы ж с графика выйдем!» Зашибись! А если он умрет, то вам график лет на 5 обеспечен!

Пассажиры вызывают скорую, которая просит остановить троллейбус, так как гоняться по городу никто не будет. Обещают приехать за 5 минут. Остановили, нехотя. И то потому, что попадали «штанги» возле СНПО. Водитель, проходя мимо двери кинул фразу в салон, что дальше не поедет по маршруту, а едет в ДЕПО, без пассажиров!

Стоим. Ждем. Водитель и кондуктор в кабине. Нашатырь – не! Хоть какие-то попытки оказать помощь – не!

Скорая, действительно, приехала через 5 минут. Помогли вынести мужчину в скорую и ним сразу занялись врачи.

Троллейбус продолжил следовать по маршруту. Задержались на 10 мин максимум!

А вот теперь вопрос, ко всем, ну и в частности к КП «Электроавтотранс»:

Неужели «график» важнее, чем жизнь? Тем боле, что на графики, мягко говоря, всем плевать! Знаем не по наслышке.

Может он и пьяный, но запаха алкоголя никто из помогавших не услышал. А если инсульт? Надо его возить по кольцу? Или лучше высадить на конечной? Никто не застрахован! Не давнее, как год назад у водителя троллейбуса за рулем случился инсульт. Вообще, лучше стоять в стороне и ничего не делать!

Люди, а если вы или ваш родственник завтра будете на его месте? И бездействие окружающих может стоить жизни! Как вам такое?», - написал сумчанин.

Руководство КП «Электроавтотранс» сообщает, что в отношении инцидента, произошедшего 12 апреля в троллейбусе №053, проводится проверка. Комментарии будут предоставлены ответственными лицами после выяснения всех обстоятельств, говорится в сообщении на странице предприятия в Фейсбуке.