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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51277

В Ромнах спасатели предотвратили масштабный пожар

В Ромнах спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке и предотвратили распространение огня на жилые дома.

12 апреля в 11:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на первом переулке Электриков в г. Ромны.

О возгорании сообщил владелец, который увидел дым из-под крыши здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

Проведенной разведкой было установлено, что огнем охвачено кровлю и стены. Существовала угроза распространения пламени на два жилых дома.

В 11:20 возгорание удалось локализовать, в 12:18 - ликвидировать. Всего на месте происшествия работало 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. На данный момент причину возгорания устанавливают специалисты.

В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, повреждено - стены на площади до 10 кв. м и окно. Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар Ромны
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