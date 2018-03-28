В Ромнах спасатели предотвратили масштабный пожар В Ромнах спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке и предотвратили распространение огня на жилые дома.

12 апреля в 11:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на первом переулке Электриков в г. Ромны.

О возгорании сообщил владелец, который увидел дым из-под крыши здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

Проведенной разведкой было установлено, что огнем охвачено кровлю и стены. Существовала угроза распространения пламени на два жилых дома.

В 11:20 возгорание удалось локализовать, в 12:18 - ликвидировать. Всего на месте происшествия работало 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. На данный момент причину возгорания устанавливают специалисты.

В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, повреждено - стены на площади до 10 кв. м и окно. Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.