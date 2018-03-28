Пограничный пес помог найти наркотики

В пункт пропуска «Бачевск» для выезда из Украины прибыл микроавтобус марки «Mercedes-Benz Vito» украинской регистрации, на котором в качестве пассажира следовал наш соотечественник.
Реализуя заранее полученную от оперативных сотрудников Госпогранслужбы информацию о возможном незаконном перемещении наркотических средств и психотропных веществ, пограничный наряд с помощью служебной собаки при осмотре личных вещей мужчины обнаружил в кошельке 3 свертки из фольги, в которых находился порошок белого цвета. Общий вес вещества, предварительно амфетамина, составила около 1 грамма.
Сейчас обнаруженное вещество изъято для проведения экспертизы. 33-летнего украинца передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейших определенных законодательством мероприятий.
Работники Управления по противодействию наркопреступности ГУНП задержали 38-летнего мужчину в областном центре возле одного из учебных заведений. В его карманах...
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинной...
В Великописаревском районе пограничники отдела «Великая Писаревка» Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров народного потребления....
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького проводить прийом для здобуття ступенів вищої освіти особами, які здобули повну...
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу кастета, который скорее...