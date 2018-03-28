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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59216

Пограничный пес помог найти наркотики

12 апреля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества.

В пункт пропуска «Бачевск» для выезда из Украины прибыл микроавтобус марки «Mercedes-Benz Vito» украинской регистрации, на котором в качестве пассажира следовал наш соотечественник.

Реализуя заранее полученную от оперативных сотрудников Госпогранслужбы информацию о возможном незаконном перемещении наркотических средств и психотропных веществ, пограничный наряд с помощью служебной собаки при осмотре личных вещей мужчины обнаружил в кошельке 3 свертки из фольги, в которых находился порошок белого цвета. Общий вес вещества, предварительно амфетамина, составила около 1 грамма.

Сейчас обнаруженное вещество изъято для проведения экспертизы. 33-летнего украинца передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейших определенных законодательством мероприятий.

Право Наркотики Пограничники
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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