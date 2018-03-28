Пограничный пес помог найти наркотики 12 апреля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества.

В пункт пропуска «Бачевск» для выезда из Украины прибыл микроавтобус марки «Mercedes-Benz Vito» украинской регистрации, на котором в качестве пассажира следовал наш соотечественник.

Реализуя заранее полученную от оперативных сотрудников Госпогранслужбы информацию о возможном незаконном перемещении наркотических средств и психотропных веществ, пограничный наряд с помощью служебной собаки при осмотре личных вещей мужчины обнаружил в кошельке 3 свертки из фольги, в которых находился порошок белого цвета. Общий вес вещества, предварительно амфетамина, составила около 1 грамма.

Сейчас обнаруженное вещество изъято для проведения экспертизы. 33-летнего украинца передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейших определенных законодательством мероприятий.