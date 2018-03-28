Спасатели помогли больному ахтырчанину

12 апреля в 14:17 в Службу спасения «101» г. Ахтырка поступило сообщение о необходимости открытия входной двери жилого дома по ул. И. Кожедуба, в котором находился человек, который нуждался в помощи.
Как выяснилось, на линию экстренного вызова сообщение поступило от сотрудников полиции. На место вызова прибыло отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части. Поскольку двери в дом были закрыты изнутри, спасатели, используя шанцевый инструмент, открыли входную дверь после чего попали в квартиру. В коридоре сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили мужчину в сознании, который находился на полу и не мог самостоятельно передвигаться, после чего передали его дочери.
Всего для оказания помощи привлекались 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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