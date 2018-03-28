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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:03251

Спасатели помогли больному ахтырчанину

Ахтырские спасатели оказали помощь мужчине, который не мог самостоятельно передвигаться.

12 апреля в 14:17 в Службу спасения «101» г. Ахтырка поступило сообщение о необходимости открытия входной двери жилого дома по ул. И. Кожедуба, в котором находился человек, который нуждался в помощи.

Как выяснилось, на линию экстренного вызова сообщение поступило от сотрудников полиции. На место вызова прибыло отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части. Поскольку двери в дом были закрыты изнутри, спасатели, используя шанцевый инструмент, открыли входную дверь после чего попали в квартиру. В коридоре сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили мужчину в сознании, который находился на полу и не мог самостоятельно передвигаться, после чего передали его дочери.

Всего для оказания помощи привлекались 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Ахтырка Спасатели
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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