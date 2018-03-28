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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:05243

Пограничники задержали контрабандиста с товаром

В Великописаревском районе пограничники отдела «Великая Писаревка» Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров народного потребления.

Реализуя заранее полученную от оперативных сотрудников Госпогранслужбы информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд, возглавляемый участковым инспектором пограничной службы, в нескольких метрах от границы недалеко н.п. Лукашевка, на берегу р. Ворскла обнаружил и задержал гражданина Украины. Мужчина с помощью лодки пытался незаконно переместить в Россию 15 ящиков с товарами народного потребления. По словам правонарушителя, в ящиках находятся телефонные аппараты, табак для электронных сигарет, кулеры для систем охлаждения и мембранные сигнализационные приборы.

Сейчас товар доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 34-летнего местного жителя составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП.

Право Граница контрабанда Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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