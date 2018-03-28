Пограничники задержали контрабандиста с товаром В Великописаревском районе пограничники отдела «Великая Писаревка» Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров народного потребления.

Реализуя заранее полученную от оперативных сотрудников Госпогранслужбы информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд, возглавляемый участковым инспектором пограничной службы, в нескольких метрах от границы недалеко н.п. Лукашевка, на берегу р. Ворскла обнаружил и задержал гражданина Украины. Мужчина с помощью лодки пытался незаконно переместить в Россию 15 ящиков с товарами народного потребления. По словам правонарушителя, в ящиках находятся телефонные аппараты, табак для электронных сигарет, кулеры для систем охлаждения и мембранные сигнализационные приборы.

Сейчас товар доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 34-летнего местного жителя составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП.