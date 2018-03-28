Пограничники задержали контрабандиста с товаром

Реализуя заранее полученную от оперативных сотрудников Госпогранслужбы информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд, возглавляемый участковым инспектором пограничной службы, в нескольких метрах от границы недалеко н.п. Лукашевка, на берегу р. Ворскла обнаружил и задержал гражданина Украины. Мужчина с помощью лодки пытался незаконно переместить в Россию 15 ящиков с товарами народного потребления. По словам правонарушителя, в ящиках находятся телефонные аппараты, табак для электронных сигарет, кулеры для систем охлаждения и мембранные сигнализационные приборы.
Сейчас товар доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 34-летнего местного жителя составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП.
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинной...
12 апреля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного...
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького проводить прийом для здобуття ступенів вищої освіти особами, які здобули повну...
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу кастета, который скорее...
В Серединабудском районе пограничники отдела «Знобь Новгородская» Сумского отряда задержали правонарушителя, который осуществлял незаконный лов рыбы....