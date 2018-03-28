В пункте пропуска «Бачевск» обнаружили старинную банкноту В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинной банкноты времен Российской империи.

Во время осмотра автомобиля марки «ВАЗ», на котором оставлял Украину гражданин Армении, пограничный наряд в кармане козырька салона транспортного средства обнаружил старинную банкноту номиналом «100 рублей» 1910 г.в. Сейчас выявленная банкнота изъята. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.