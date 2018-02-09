На следующей неделе пройдут дни открытых дверей в сумских школах

С понедельника, 16 апреля, в учреждениях общего среднего образования начинаются Дни открытых дверей. Продлятся они в течение недели, до 20 апреля. Школы будут ждать гостей с самого утра.
Гости смогут побывать на уроках и других мероприятиях, которые будут проходить в этот день, пообщаться с педагогами и администрацией школ, школьными логопедами и психологами.
График проведения здесь.
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