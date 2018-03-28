Под Сумами затопило мост Мост через Псел между селами Великая Черенетична и Битица затопило.

Об этом сообщает на своей странице Сумчанин Александр Петренко, выложив фото в Фейсбуке.

Этот мост отремонтировали осенью 2017 года и торжественно открывали с участием губерантора Сумщины Николая Клочко. Теперь же для того, чтобы мусор, плывущий по реке, не задерживался, срезали перила моста.