Под Сумами затопило мост

Об этом сообщает на своей странице Сумчанин Александр Петренко, выложив фото в Фейсбуке.
Этот мост отремонтировали осенью 2017 года и торжественно открывали с участием губерантора Сумщины Николая Клочко. Теперь же для того, чтобы мусор, плывущий по реке, не задерживался, срезали перила моста.
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