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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 12:59420

Председатель бюджетной комиссии Сумского облсовета не задекларировал жилье

В декларации за 2017 год депутат Сумского облсовета Николай Березин не задекларировал жилье, которым пользуется.

В документе указан лишь дом в 110 метров квадратных, который декларирует супруга депутата Нина Березина. Напомним: согласно закону, депутат должен декларировать не только собственность, но и объекты недвижимости, которым он пользуется.

Помимо дома, г-жа Березина декларирует в собственности два участка общей площадью больше 29 соток, подвал площадью 240 квадратов и гастроном площадью больше 250 квадратов. Вся ее недвижимость находится в Тростянце. Примечательно, что имея в собственности магазин в 250 квадратов, Нина Березина от предпринимательской деятельности получила доход всего в 10 тысяч гривен за год. Ее ФОП занимается розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями. Помимо дохода от предпринимательства Нина Березина за прошлый год получила 19 тысяч гривен пенсии.

Сам же депутат задекларировал 195 332 грн. зарплаты, полученной на должности главы постоянной бюджетной комиссии облсовета, 78 631 грн. пенсии, 30 тыс. грн. дохода, полученного от ПП «Торгівельний центр Київ» и 273 гривны – от Центра переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий, учреждений».

Политика Декларации Депутат Доходы Николай Березин Сумской облсовет
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