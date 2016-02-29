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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1396

Сумская областная служба занятости ввела индивидуальное сопровождение отдельных категорий граждан

В этом году при содействии службы занятости Сумщины на постоянную работу трудоустроено 139 безработных, подпадающих под социальное сопровождение.

Для увеличения срока закрепления трудоустроенного лица на рабочем месте, а также для обеспечения профилактики наступления страхового случая, осуществляется социальный патронат для этих категорий граждан.

Из общей численности трудоустроенных безработных 19 человек дали письменное согласие на организации индивидуального сопровождения на рабочем месте, в частности: внутренне перемещенные лица, участники АТО, лица, которые начали собственное дело за счет выплаты помощи по безработице единовременно, инвалиды.

- Для оценки эффективности трудоустройства, планирования и выявления потребности в проведении индивидуального сопровождения специалисты центров занятости составляют своеобразные карты мониторинга, - рассказывает директор областного центра занятости Владимир Подлесный. - Проводится постоянный анализ эффективности трудоустройства путем опроса трудоустроенных лиц и работодателей. Специалисты службы тщательно мониторят вопрос наставничества на рабочем месте, выясняют у работодателя наличие свободных рабочих мест, причины увольнения лиц, подпадающих под социальное патронат. Всего и не предусмотришь, сама жизнь подсказывает функции, которые обязаны выполнить специалисты службы для дальнейшей работы. К примеру, результатом последнего проведенного опроса трудоустроенных лиц было выяснено, что основной причиной увольнения является переход на работу с высокой заработной платой и лучшими условиями труда. Это и закономерно. Поэтому, конечно, некоторые лица из числа внутренне перемещенных лиц сменили место жительства. После обобщения информации по проблемным вопросам, требующим неотложного решения, выносим на рассмотрение местных органов власти и социальных партнеров.

Справка

В течение января-марта 2018 года трудоустроены при содействии службы занятости 17 внутренне перемещенных лиц. В течение этого периода 3 внутренне перемещенные лица участвовали в общественных и других работах временного характера. 6 человек проходили профессиональное обучение по направлению службы занятости. В течение нынешнего года обеспечены работой при содействии службы занятости 49 военнослужащих, демобилизованных из зоны проведения АТО, 10 человек участвовали в общественных и других работах временного характера, проходили профессиональное обучение 21 человек.

Общество Служба занятости
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