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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:34186

Конотопчанину дали 9 лет тюрьмы за смертельную поножовщину

К 9 годам лишения свободы приговорен конотопчанин, который в подъезде собственного дома зарезал незнакомца.

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 46-летнего жителя г. Конотоп, который в подъезде собственного дома зарезал 30-летнего ранее ему незнакомого мужчину. Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач, приговором суда обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и осужден к 9 годам лишения свободы.

Напоминаем, что трагедия произошла 7 сентября 2017 года около полудня. Возвращаясь с работы, обвиняемый увидел в подъезде собственного дома двух незнакомых ему мужчин, которые на лестнице распивали спиртные напитки. Он сделал им замечание и посоветовал поискать другое место для застолья.

Через некоторое время, находясь в квартире, мужчина услышал голоса, которые доносились из подъезда. Поняв, что непрошеные гости так и не прислушались к его совету, он вышел из квартиры. С собой мужчина прихватил нож. На указание убираться, подогретые алкоголем мужчины отреагировали бранью, а один из них пытался ударить обвиняемого ладонью руки по лицу. В свою очередь тот умышленно нанес потерпевшему 2 удара лезвием ножа в грудную клетку. От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте. Обвиняемый без лишних слов пошел заниматься своими делами, оставив окровавленного незнакомца на лестнице, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотоп Приговор суда Убийство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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