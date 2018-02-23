В Сумы прибыли новые автобусы Четыре автобуса средней вместимости марки «Атаман» со вчерашнего дня уже стоят на территории КП «Электроавтотранс».

Пока на транспортных средствах отсутствуют государственные номерные знаки. Когда они появятся и на какие маршруты выйдут новые автобусы, приобретенные за бюджетные деньги, в КП «Электроавтотранс» говорить отказываются. «На следующей неделе будет презентация, там получите ответы на все вопросы», - объяснила специалист по связям с общественностью Ирина Крячко.

Согласно тендерным условиям, в каждом из четырех новых автобусов должно быть как минимум 22 сидячих места, общая вместимость - 52 пассажира; автономное отопление; класс двигателя не ниже Euro-5, объем не менее 5 л, дизель. Механический откидной трап для инвалидной коляски - обязательное условие. Также должен быть цифровой звуковой информатор - автоматический и через микрофон; электронные светодиодные лобовые, боковые и задние указатели. Место водителя должно быть оборудовано кондиционером. Также обязательны прибор GPS и видеокамера, которая должна охватывать весь салон с опцией записи и сохранения видеоинформации, как минимум, 7 дней. Кроме того, поставщик обязан организовать обучение по ремонту и обслуживанию автобуса. Гарантия, как требуют техусловия - 24 месяца или 100 тыс. км пробега со времени доставки. Как и оговаривалось заказчиком, цвет автобусов комбинированный - снизу красный, сверху белый.

Напомним: аукцион по закупке четырех автобусов средней вместимости прошел в системе ProZorro 1 марта. Заявки на участие в аукционе подали две фирмы из Черкасс: ЧП «Аймакс-ГРУПП» и ООО «Автоград-2007», которые предложили одинаковые автобусы – «Атаман» модели А092Н6, производства ПАО «Черкасский автобус». В итоге ООО «Автоград 2007» на 20 тыс. грн снизило начальную цену за четыре автобуса до 8 млн 420 тыс грн, и тендерный комитет КП «Электроавтотранс» 3 марта объявил его победителем. Во время торгов в системе ProZorro тендерный комитет предприятия обвинили в том, что требования якобы были выписаны под конкретную марку, конкретного производителя. В КП с таким утверждением не согласились.

Как выясняется из открытых источников, предприятием «Черкасский автобус» управляет белизский оффшор ООО "Компания по управлению активами «Изи лайф» в интересах российского правительственного «Внешэкономбанка».

- Если и дальше будут покупать такие «одоробла», которые покрашены в красный цвет, а не нормальные автобусы, ничего из этого предприятия хорошего не будет, - отметил член депутатской комиссии по деятельности КП «Электроавтотранс» Владимир Чепик, осмотрев новый транспорт, прибывший в Сумы.

Депутатская комиссия 12 апреля выразила недоверие директору КП «Электроавтотранс» Виталию Однорогу и решила рекомендовать мэру не продлевать с ним контракт. Причиной такого решения стало отсутствие стратегии развития предприятия, отчета по финансово-экономическим вопросам и систематическая неявка директора на заседания комиссии, что было расценено депутатами как саботаж.