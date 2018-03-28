На Сумщине внук убил свою 82-летнюю бабушку

В дежурную часть Ахтырского отдела полиции позвонила медицинский работник, и сообщила о смерти 82-летней местной пенсионерки.
Следственно-оперативная группа сразу выехали на сообщения. Осмотрев тело умершей, правоохранители сразу увидели следы недавних жестоких побоев. Их подозрения подтвердила проведенная судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой смерть женщины наступила в результате причиненных телесных повреждений: перелома грудной кости, множества переломов ребер.
Как установило следствие, побои пенсионерке причинил ее 29-летний внук. В тот день между ними произошла ссора, в ходе которой молодой человек силой стал доказывать свою точку зрения.
Сейчас подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). В настоящее время уже назначена судебно психиатрическая экспертиза, которая должна определить, насколько подозреваемый осознавал свои действия. Следствие продолжается.
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