На Сумщине из-за короткого замыкания полностью сгорел частный дом 12 апреля в 16:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу переулок Гагарина в с. Шатрище Ямпольского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 10-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду с. Шатрище.

Преодолев расстояние в 14 км, из районного центра прибыли пожарные. При проведении разведки было установлено, что огнем охвачено веранду и жилую комнату. Существовала угроза распространения огня по всему дому.

Использовав на тушение 10 тонн воды в 19:49 пожарным удалось локализовать возгорание, в 21:03 - ликвидировать. Всего к тушению привлекалось 4 человек личного состава и 1 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 2 работника и 1 автомобиль добровольной пожарной команды с. Шатрище.

В результате пожара уничтожено стены на площади до 40 кв. м, кровля и перекрытие по всей площади, бытовую технику, мебель, вещи домашнего обихода. Повреждена стена на площади до 40 кв. м.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.