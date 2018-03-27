Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:57174

На Сумщине из-за короткого замыкания полностью сгорел частный дом

12 апреля в 16:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу переулок Гагарина в с. Шатрище Ямпольского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 10-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду с. Шатрище.

Преодолев расстояние в 14 км, из районного центра прибыли пожарные. При проведении разведки было установлено, что огнем охвачено веранду и жилую комнату. Существовала угроза распространения огня по всему дому.

Использовав на тушение 10 тонн воды в 19:49 пожарным удалось локализовать возгорание, в 21:03 - ликвидировать. Всего к тушению привлекалось 4 человек личного состава и 1 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 2 работника и 1 автомобиль добровольной пожарной команды с. Шатрище.

В результате пожара уничтожено стены на площади до 40 кв. м, кровля и перекрытие по всей площади, бытовую технику, мебель, вещи домашнего обихода. Повреждена стена на площади до 40 кв. м.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар Ямпольский район
view counter

По тематике

В Ромнах спасатели предотвратили масштабный пожар
Сегодня 11:51

В Ромнах спасатели предотвратили масштабный пожар

В Ромнах спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке и предотвратили распространение огня на жилые дома....

В Глухове пожарным удалось спасти от уничтожения огнем жилой дом
11.04.2018 13:39

В Глухове пожарным удалось спасти от уничтожения огнем жилой дом

10 апреля на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возникновении пожара на территории частного домовладения по ул. Тургенева в...

На Сумщине начал гореть сухостой
11.04.2018 13:09

На Сумщине начал гореть сухостой

За минувшие сутки спасатели дважды ликвидировали возгорание сухой растительности....

После пожаров в СумГУ спасатели провели учения в общежитии педуниверситета
28.03.2018 17:21

После пожаров в СумГУ спасатели провели учения в общежитии педуниверситета

28 марта в г. Сумы состоялись тактико-специальные учения на базе Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко....

В Путивле спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме
27.03.2018 11:58

В Путивле спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме

26 марта в 18:47 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Князя Владимира в...

Новости

Анонимный сумчанин помог найти виновника ДТП
Сегодня 16:59
В Сумах выясняют обстоятельства инцидента с потерявшим сознание пассажиром
Сегодня 16:54
Корь дошла до Сум
Сегодня 16:53
Сессия областного совета пройдет 27 апреля
Сегодня 16:47
В Сумах возле школы задержали наркодилера
Сегодня 16:28
На Сумщине не работает UA:СУМИ из-за повреждения кабеля
Сегодня 16:24
Сумская областная служба занятости ввела индивидуальное сопровождение отдельных категорий граждан
Сегодня 16:13
Суд отказал прокуратуре в отстранении депутата Степченко от председательства в земкомиссии
Сегодня 16:08
В Сумах маршрутка врезалась в забор
Сегодня 15:38
Отчет мэра Сум перенесли на 28 апреля
Сегодня 15:14
Конотопского «минера» ж/д вокзала приговорили к 3 годам условно
Сегодня 14:53
В Шостке студентка украла мобилку у одногруппницы
Сегодня 14:20
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.