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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:04319

Депутаты горсовета передали мэру Сум одеяло Насирова

Сегодня, 13 апреля, в Заречном районном суде г. Сумы должно было состояться очередное заседание по делу о коррупционном правонарушении мэра Сум Александра Лысенко.

Однако мэр Сум снова не явился. Как сообщил его адвокат он закончил лечение в другом городе 12 апреля и сейчас едет в Сумы, приедет около 18.00. Напомним: ранее он говорил, что г-н Лысенко отбыл в санаторий в Хмельнике Винницкой области.

Мэра нет на работе уже 45 дней. Поэтому депутаты Сумского горсовета Андрей Крамченков передал адвокату мэра «одеяло Насирова», чтобы тот передал его своему подзащитному, намекая на постоянные медицинские кризисы украинских чиновников, как только их начинают судить. А депутат Дмитрий Лантушенко принес в суда плакат с надписью «Одужуй!».

Судья Ирина Климашевская перенесла заседание на ближайший рабочий день – на 16 апреля на 13.30.

Право Александр Лысенко Одеяло
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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