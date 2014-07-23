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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:05211

"Насосэнергомаш" направит на выплату дивидендов 30,9 млн грн

ПАО "Сумской завод "Насосэнергомаш", контролируемое российской компанией "Группа ГМС", планирует направить на выплату дивидендов 30,9 млн грн из полученной в 2017 году чистой прибыли в размере 114,188 млн грн, а также 92,7 млн грн - из нераспределенной прибыли за предыдущие годы (к началу 2018 года - 942,93 млн грн).

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, вопрос о распределении полученной до 2017 года чистой прибыли дополнительно внесен в повестку дня общего собрания акционеров, назначенного на 25 апреля, пишет Fixygen.

Кроме того, повестка дня дополнена проектами решения акционеров о распределении прибыли за 2017 год и части прибыли за предыдущие годы. Таким образом, как отмечается в публикации, акционерам за 2017 год будут выплачены дивиденды в размере 1 грн на акцию (номинал 0,8 грн), а из нераспределенной прибыли за предыдущие годы – 3 грн на акцию.

Проектом решения также предусмотрено, что 5,71 млн грн из прибыли за 2017 год будут направлены в резервный фонд, оставшиеся 77,576 млн грн - оставить нераспределенными.

«Насосэнергомаш» выпускает сетевые, питательные, центробежные перекачивающие и вакуумные насосы для разных отраслей промышленности, в том числе для объектов тепловой и атомной энергетики, добычи нефти, транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также для горнорудной, металлургической, машиностроительной и химической отраслей.

Как сообщалось, в 2016 году завод сократил чистую прибыль на 5,8% к 2015 году - до 129,78 млн грн, чистый доход сократился незначительно - до 1 млрд 180 млн грн. За 2017 год этот показатель пока не обнародован. По состоянию на четвертый квартал 2017 года собственником более 83% акций «Насосэнергомаша» является зарегистрированная на Кипре H.M.S. Capital Limited.

АО «Группа ГМС» - крупный многопрофильный холдинг в сфере разработки и производства насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для разных отраслей промышленности: нефтегазовой отрасли, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ.

Экономика Насосэнергомаш
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