Конотопского «минера» ж/д вокзала приговорили к 3 годам условно

Согласно материалам дела, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из парков города, позвонил со своего мобильного телефона в «102» и сообщил ложную информацию о минировании железнодорожного вокзала станции Конотоп.
Отметим, что обвиняемый подписал мировое соглашение о признании виновности. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы. На основании ст.75 УК Украины он освобождён от отбывания наказания с испытательным сроком в один год, пишет Я и закон.
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