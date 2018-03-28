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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53108

Конотопского «минера» ж/д вокзала приговорили к 3 годам условно

Конотопский горрайонный суд Сумской области признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 259 УК Украины – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

Согласно материалам дела, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из парков города, позвонил со своего мобильного телефона в «102» и сообщил ложную информацию о минировании железнодорожного вокзала станции Конотоп.

Отметим, что обвиняемый подписал мировое соглашение о признании виновности. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы. На основании ст.75 УК Украины он освобождён от отбывания наказания с испытательным сроком в один год, пишет Я и закон.

Право Конотоп Минирование Приговор суда
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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