Конотопского «минера» ж/д вокзала приговорили к 3 годам условно Конотопский горрайонный суд Сумской области признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 259 УК Украины – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

Согласно материалам дела, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из парков города, позвонил со своего мобильного телефона в «102» и сообщил ложную информацию о минировании железнодорожного вокзала станции Конотоп.

Отметим, что обвиняемый подписал мировое соглашение о признании виновности. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы. На основании ст.75 УК Украины он освобождён от отбывания наказания с испытательным сроком в один год, пишет Я и закон.