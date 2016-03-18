Отчет мэра Сум перенесли на 28 апреля И.о. мэра Сум Владимир Войтенко подписал распоряжение городского головы «О внесении изменений в распоряжение городского головы от 07.02.2018 № 33-Р «О проведении отчета городского головы перед громадой города Сумы».

«Руководствуясь пунктом 20 части четвертой статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», в связи с пребыванием городского головы Лысенко А.Н. на листке нетрудоспособности:

1. Внести изменения в распоряжение городского головы от 07.02.2018 № 33-Р «О проведении отчета городского головы перед громадой города Сумы», а именно: пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции:

«1. Провести отчет городского головы перед громадой города Сумы 28 апреля 2018 года в 10:00 в помещении Сумской областной филармонии».

2. Распоряжение городского головы от 14.03.2018 № 81-Р «О внесении изменений в распоряжение городского головы от 07.02.2018 № 33-Р «О проведении отчета городского головы перед громадой города Сумы» считать утратившим силу», - говорится в срапоряжении.

Напомним: изначально отчет мэра планировалось перенсти 24 марта, однако из-за его болезни его уже дважды переносят.