В Сумах маршрутка врезалась в забор

Как сообщили в управлении патрульной полиции в Сумской области, по предварительным данным, водитель маршрутки № 7 пытаясь объехать открытый люк на проезжей части, не справился с управлением и врезался в забор. Никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняли патрульные полицейские.
Благодаря записке неравнодушного гражданина патрульные разыскали водителя, который скрылся с места ДТП....
9 апреля в 19.25 на пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение, что на автодороге Ромны...
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумщины Наталья Науменко....
Преступление совершено около 21.00 7 апреля. На месте ДТП сейчас работает полиция. Водителя не задержали....
Сегодня, 6 апреля, в 14:40 на проспекте М.Лушпы (на пешеходного переходе возле ТРЦ «Лавина») автобус КП «Электроавтотранс» сбил парня....