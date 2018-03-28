В Сумах маршрутка врезалась в забор Сегодня, 13 апреля, около полудня, произошло ДТП на ул. Чехова.

Как сообщили в управлении патрульной полиции в Сумской области, по предварительным данным, водитель маршрутки № 7 пытаясь объехать открытый люк на проезжей части, не справился с управлением и врезался в забор. Никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняли патрульные полицейские.