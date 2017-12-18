Сессия областного совета пройдет 27 апреля Глава Сумского облсовета подписал распоряжение о созыве девятнадцатой сессии.

Пленарное заседание начнется 27 апреля в 10 часов в помещении административного здания Сумского областного совета.

На рассмотрение областного совета выносятся отчеты постоянной комиссии областного совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития, инвестиционной политики, международного и межрегионального сотрудничества и главы Сумской областной государственной администрации о выполнении Программы экономического и социального развития области, областного бюджета и делегированных областным советом полномочий в 2017 году.

Также депутаты должны внести изменения в областной бюджет Сумской области на 2018 год, а также ряда программ: областную программу осуществления компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан автомобильным транспортом на автобусных маршрутах общего пользования на 2016-2020 годы, в Областную программу содействия развитию гражданского общества на 2017-2020 годы, областную комплексную программу социальной защиты населения на 2017-2021 годы, комплексную программу обращения с отходами в Сумской области на 2016-2020 годы, программу экономического и социального развития Сумской области на 2018 год, Региональную программу развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года.

О результатах своей работы отчитается временная контрольная комиссия областного совета по вопросам обеспечения контроля за использованием и охраной земель, недр и других природных ресурсов на территории Сумской области, созданной решением областного совета от 22.12.2016.

Среди вопросов повестки дня сессии - отчет главы областного совета о своей деятельности в 2017 году, ряд обращений к руководству государства, имущественных, кадровых и других вопросов.