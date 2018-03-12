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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 16:08135

Суд отказал прокуратуре в отстранении депутата Степченко от председательства в земкомиссии

Такое решение следственный судья Евгений Янголь принял сегодня, 13 апреля.

Примечательно, что этот же судья ранее отказал прокуратуре в избрании меры пресечения депутату, который подозревается в вымогательстве и получении взятки.

Это решение Апелляционный суд Сумской области отменил и направил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения на новое рассмотрение. Несмотря на это, прокурор Максим Алексеев отвод следственному судье Янголю не заявлял.

Что касается избрания меры пресечения Вячеславу Степченко, заседание суда также было назначено на сегодня у другого следственного судьи Александра Капкина, однако его перенесли в связи с неявкой одного из двух адвокатов депутата Виталия Дмитренко. Вторым адвокатом депутата является Петр Маланчук.

Напомним: правоохранительные органы подозревают его в том, что он, пользуясь полномочиями в органе местного самоуправления, требовал от частного предпринимателя 4,5 тыс. долларов США за продление срока аренды земельного участка. Депутат городского совета был задержан, и ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Право Вячеслав Степченко
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