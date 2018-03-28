На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить чиновника полиции

40-летний житель Ахтырки неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Сотрудники полиции Сумщины составили на нарушителя несколько административных протоколов, а суд, в свою очередь, лишил его права управления. Однако мужчина не собирался исправляться.
На одной из городских улиц Ахтырки его автомобиль снова остановили патрульные полицейские. И снова обнаружили водителя в нетрезвом состоянии. Он пытался откупиться, попробовав «договориться» с инспекторами. Не получилось - пошел решать таким же образом вопрос с начальником Ахтырского отдела ГУНП в Сумской области.
Чтобы протокол не направляла в суд, чтобы избежать ответственности, он пообещал чиновнику полиции 5000 гривен «вознаграждения». Но 42-летний полковник полиции о таком предложении замалчивать не стал и сообщил о происшествии Сумское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
По материалам УДВБ НПУ Ахтырской местной прокуратурой было начато уголовное производство.
Оперативники внутренней безопасности НПУ вместе с работниками Сумского управления полиции защиты экономики и Ахтырской прокуратуры задержали взяткодателя в служебном кабинете руководителя полиции. Деньги, которые передал в качестве «откупа» злоумышленник - 100 долларов США и 2,5 тысячи гривен - у него изъяли.
В ближайшее время фигуранту коррупционных действий будет объявлено подозрение по ч.3 ст.369 УК Украины. На этот раз штрафом ему не отделаться. За предоставление взятки должностному лицу законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.
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