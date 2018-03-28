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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:24107

На Сумщине не работает UA:СУМИ из-за повреждения кабеля

Около 14.00 12 апреля во время проведения работ в Сумах, у моста на улице Горького произошло повреждение волоконно-оптического кабеля общественного вещателя UA:СУМИ.

В результате аварии программы телеканала UA:СУМИ и радио Слобода FM не транслировались сегодня, сообщается на сайте телеканала.

«Была повреждена кабельная канализация «Укртелекома», в которой находился волоконно-оптический кабель, обеспечивающий трансляции Общественного вещателя в Сумах. Мы имеем в наличии один кабель, проложенный от Петропавловской, 125 до ул. Скрябина, 3. Резервного кабеля или кабеля, чтобы обойти на случай повреждения у нас нет», - комментирует Владимир Оверченко, главный инженер филиала.

Менеджер Сумского филиала Александр Такул заявил: «Надеемся, что сегодня эфир будет восстановлено. По средствам - сейчас трудно оценить, поскольку это замена кабеля оптоволокна. Где-то от 8 до 10 тыс. гривен мы потратим на это. Будем разговаривать с заказчиком работ, Управлением капитального строительства, поскольку авария произошла по их вине. Мы приносим извинения нашим зрителям за отсутствие эфира».

Владимир Шилов, начальник управления капитального строительства, комментирует: «У нас ни на одной карте нет нанесенных инженерных сетей города вообще. Поэтому приходится брать инструмент и проходить, смотреть, где находятся кабели. В данном случае аппарат ее просто не показал. Мы выехали туда: я, подрядчик, представители «Укртелекома», все знают - это рабочие моменты. «Укртелеком» просто выставляет подрядной организации счет за восстановление, ставит муфту и никаких проблем я здесь не вижу».

По состоянию на 16.00 13 апреля эфир частично восстановлен в аналоговом формате, отсутствует в цифровом (Т2), а также на территории всей области, исключая города Сумы.

Общество Ua:СУМИ
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