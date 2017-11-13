Корь дошла до Сум Четыре случая кори диагностированы в Сумах в апреле: трое заболевших накануне были в Киеве, один – иностранец, ехал с запада на восток через всю страну.

Как сообщили в отделе здравоохранения Сумского горсовета, первые в этом году четыре случая кори в Сумах не связаны между собой. Все заболевшие – взрослые старше 25 лет.

По словам главного специалиста отдела здравоохранения Сумского горсовета Ирины Руденко, трое из четырех больных были госпитализированы в инфекционное отделение горбольницы №4. У троих пациентов иммуноферментный анализ подтвердил наличие в крови антител, косвенно свидетельствующих о присутствии вируса. В данный момент один человек уже выписан домой, состояние остальных двух находящихся в стационаре стабильное. Для предотвращения распространения заболевания медики проводят наблюдение за людьми, контактировавшими с больными. Среди т.н. «контакных», к счастью, не было детей.

Примечательно, что все заболевшие накануне были за пределами Сум – трое в Киеве, а один – иностранец, приехал из-за границы.

По данным Минздрава, Сумская область среди регионов с наименьшим количеством заболевших (Луганская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская). В то время как больше всего заболевших корью по состоянию на 14-ую неделю в Ивано-Франковской (1883), Закарпатской (1693), Одесской (1233), Львовской (986), Черновицкой (909) областях. К сожалению, в апреле произошел еще один летальный случай от кори - умер 3-летний ребенок во Львове, который не был привит. Всего с начала года от осложнений кори в Украине умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

Поскольку корь - это опасное и очень заразное вирусное заболевание, которое быстро распространяется воздушно-капельным путем, Министерство здравоохранения призывает родителей сделать детям профилактические прививки против кори. Если ребенку скоро исполняется 1 год или 6 лет, необходимо сделать прививку по календарю прививок. Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, тоже нужно обратиться в медицинское учреждение для получения бесплатной прививки.

По данным отдела здравоохранения Сумского горсовета, вакцина КПК есть в наличии во всех детских поликлиниках города. Дети вакцинируются бесплатно. Как отмечает Ирина Руденко, иммунизация детей против кори в городе идет хорошими темпами. Поскольку количество заказанных доз бесплатной вакцины рассчитано только на детей, взрослые могут привиться, приобретя вакцину за собственные средства.

К сведению: Инкубационный период кори (т.е. период, когда симптомы еще не проявляются) составляет 6-21 дней. Далее начинается период заболевания с такими симптомами: высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами длится до 4 недель и больше.

Заболевание может привести к пневмонии, отиту (воспалению уха), энцефалиту (воспалению мозга) и другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти. У взрослых корь обычно протекает тяжелее, чем у детей.

Заболеть корью могут все невакцинированные дети и взрослые, которые раньше не болели этим заболеванием.