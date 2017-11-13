Лента

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 16:53119

Корь дошла до Сум

Четыре случая кори диагностированы в Сумах в апреле: трое заболевших накануне были в Киеве, один – иностранец, ехал с запада на восток через всю страну.

Как сообщили в отделе здравоохранения Сумского горсовета, первые в этом году четыре случая кори в Сумах не связаны между собой. Все заболевшие – взрослые старше 25 лет.

По словам главного специалиста отдела здравоохранения Сумского горсовета Ирины Руденко, трое из четырех больных были госпитализированы в инфекционное отделение горбольницы №4. У троих пациентов иммуноферментный анализ подтвердил наличие в крови антител, косвенно свидетельствующих о присутствии вируса. В данный момент один человек уже выписан домой, состояние остальных двух находящихся в стационаре стабильное. Для предотвращения распространения заболевания медики проводят наблюдение за людьми, контактировавшими с больными. Среди т.н. «контакных», к счастью, не было детей. 

Примечательно, что все заболевшие накануне были за пределами Сум – трое в Киеве, а один – иностранец, приехал из-за границы.

По данным Минздрава, Сумская область среди регионов с наименьшим количеством заболевших (Луганская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская). В то время как больше всего заболевших корью по состоянию на 14-ую неделю в Ивано-Франковской (1883), Закарпатской (1693), Одесской (1233), Львовской (986), Черновицкой (909) областях. К сожалению, в апреле произошел еще один летальный случай от кори - умер 3-летний ребенок во Львове, который не был привит. Всего с начала года от осложнений кори в Украине умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

Поскольку корь - это опасное и очень заразное вирусное заболевание, которое быстро распространяется воздушно-капельным путем, Министерство здравоохранения призывает родителей сделать детям профилактические прививки против кори. Если ребенку скоро исполняется 1 год или 6 лет, необходимо сделать прививку по календарю прививок. Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, тоже нужно обратиться в медицинское учреждение для получения бесплатной прививки.

По данным отдела здравоохранения Сумского горсовета, вакцина КПК есть в наличии во всех детских поликлиниках города. Дети вакцинируются бесплатно. Как отмечает Ирина Руденко, иммунизация детей против кори в городе идет хорошими темпами. Поскольку количество заказанных доз бесплатной вакцины рассчитано только на детей, взрослые могут привиться, приобретя вакцину за собственные средства.

К сведению: Инкубационный период кори (т.е. период, когда симптомы еще не проявляются) составляет 6-21 дней. Далее начинается период заболевания с такими симптомами: высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами длится до 4 недель и больше.

Заболевание может привести к пневмонии, отиту (воспалению уха), энцефалиту (воспалению мозга) и другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти. У взрослых корь обычно протекает тяжелее, чем у детей.

Заболеть корью могут все невакцинированные дети и взрослые, которые раньше не болели этим заболеванием. 

Общество Вакцинация Корь Симптомы
view counter

По тематике

Сегодня 10:29

На Сумщине 26 человек заболели корью

ГУ «Сумской областной лабораторный центр» опубликовал оперативную информацию о заболеваемости населения Сумской области корью по состоянию на 12 апреля....

13.02.2018 11:47

В Ямполе подозревают случай кори

Об этом сообщила заведующая Ямпольским районным лабораторным отделением Шосткинского горрайонного отдела ГУ «Сумской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Г.П....

05.02.2018 17:05

Корь и дифтерия: обстановка в Сумах

В понедельник, 5 февраля, на аппаратном совещании в мэрии выясняли ситуацию в городе с наделавшими много шума корью и дифтерией....

12.01.2018 10:43

На Сумщине 7 человек заболели корью

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко....

13.11.2017 09:13

От чего и чем вакционироваться сумчанам?

В этом году Северное полушарие будут атаковать три штамма вируса гриппа....

Новости

Анонимный сумчанин помог найти виновника ДТП
Сегодня 16:59
В Сумах выясняют обстоятельства инцидента с потерявшим сознание пассажиром
Сегодня 16:54
Корь дошла до Сум
Сегодня 16:53
Сессия областного совета пройдет 27 апреля
Сегодня 16:47
В Сумах возле школы задержали наркодилера
Сегодня 16:28
На Сумщине не работает UA:СУМИ из-за повреждения кабеля
Сегодня 16:24
Сумская областная служба занятости ввела индивидуальное сопровождение отдельных категорий граждан
Сегодня 16:13
Суд отказал прокуратуре в отстранении депутата Степченко от председательства в земкомиссии
Сегодня 16:08
В Сумах маршрутка врезалась в забор
Сегодня 15:38
Отчет мэра Сум перенесли на 28 апреля
Сегодня 15:14
Конотопского «минера» ж/д вокзала приговорили к 3 годам условно
Сегодня 14:53
В Шостке студентка украла мобилку у одногруппницы
Сегодня 14:20
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.