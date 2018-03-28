В Сумах выясняют обстоятельства инцидента с потерявшим сознание пассажиром

Руководство КП «Электроавтотранс» сообщает, что в отношении инцидента, произошедшего 12 апреля в троллейбусе №053, проводится проверка. Водитель и кондуктор троллейбуса уже написали объяснения. Официальный запрос направлен в КУ экстренной медицинской помощи. Также на предприятии обращаются к пассажирам и жителям г. Сумы, которые могли быть свидетелями происшествия, с просьбой сообщить подробности данного случая. Сообщить информацию можно по тел. (066) 424-91-26; (0542) 700-702 или письмом - sstu67@gmail.com.
«Срок проведения проверки зависит от того, как быстро мы получим ответы из официальных источников. Виновные понесут ответственность согласно требованиям действующего законодательства Украины», - отметил директор КП Виталий Однорог, который лично контролирует ход проверки.
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