Анонимный сумчанин помог найти виновника ДТП

Происшествие случилось на улице Прокофьева. Патрульные получили сообщение о повреждении транспортного средства. На месте происшествия женщина объяснила, что, подойдя к своему авто Volkswagen Jetta, она увидела в дверях лист бумаги. На нем было написано «Вашу машину ударил в заднюю правую сторону ВАЗ-2106 ... .Очевидцы».
Осмотрев свое транспортное средство, она действительно обнаружила на нем повреждения, после чего позвонила в полицию.
Через некоторое время патрульные установили владельца авто, который уже успел поставить легковушку в гараж. 26-летний мужчина объяснил, что действительно совершил автопроисшествие, однако очень занервничал и решил уехать с места аварии.
Инспекторы составили на него два административных протокола: ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.
Сегодня, 13 апреля, около полудня, произошло ДТП на ул. Чехова....
9 апреля в 19.25 на пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение, что на автодороге Ромны...
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумщины Наталья Науменко....
Преступление совершено около 21.00 7 апреля. На месте ДТП сейчас работает полиция. Водителя не задержали....
Сегодня, 6 апреля, в 14:40 на проспекте М.Лушпы (на пешеходного переходе возле ТРЦ «Лавина») автобус КП «Электроавтотранс» сбил парня....