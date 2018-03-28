Анонимный сумчанин помог найти виновника ДТП Благодаря записке неравнодушного гражданина патрульные разыскали водителя, который скрылся с места ДТП.

Происшествие случилось на улице Прокофьева. Патрульные получили сообщение о повреждении транспортного средства. На месте происшествия женщина объяснила, что, подойдя к своему авто Volkswagen Jetta, она увидела в дверях лист бумаги. На нем было написано «Вашу машину ударил в заднюю правую сторону ВАЗ-2106 ... .Очевидцы».

Осмотрев свое транспортное средство, она действительно обнаружила на нем повреждения, после чего позвонила в полицию.

Через некоторое время патрульные установили владельца авто, который уже успел поставить легковушку в гараж. 26-летний мужчина объяснил, что действительно совершил автопроисшествие, однако очень занервничал и решил уехать с места аварии.

Инспекторы составили на него два административных протокола: ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.