«Сумы» продолжают побеждать (видео) 14 апреля ПФК «Сумы» наконец-то провел первый домашний матч весенней части первенства Украины по футболу в первой лиге в Сумах.

Наша команда принимала дебютанта первой лиги «Рух» из Винников, который тем не менее в турнирной таблице был намного выше сумчан.

Хозяева в большей части встречи владели инициативой, но забить сумели только раз: в дебюте второй половины Коваленко со стандарта от левого угла штрафной забросил мяч под ближнюю стойку. Увеличивать преимущество был обязан Яворский, однако не реализовал пенальти. Еще две прекрасных возможности у сумчан довести дело до крупного были после штрафных практически по центру в паре метров от линии, собственно, штрафной, но оба раза подвела точность. «Руху» игра совсем не давалась, и большей частью свое раздражение винниковцы высказывали спорами с арбитром. Лозовой на нервах под конец вообще вторую желтую получил за неспортивное поведение.

«Сумы» поднимаются на одиннадцатую строчку с 32 очками и посреди недели сыграют с «Горняком-Спортом», пишет Ua-football.com.

Сумы. Стадион «Юбилейный»

«Сумы» - Рух (Винники) 1:0

Голы: Коваленко 55

Нереализованный пенальти: Яворский 75 (вратарь)

«Сумы»: Старущенко, Воронин, Циколия, Дурай, Галенко, Коваленко (Квасный 82), Галенков, Яворский, Рафальский, Вечурко, Лиховидько (Акубардия 72)

Рух: Ильющенков, И.Билый, Грисьо, Копина, Г.Баранец (Чепелюк 66), Заставный, Зубар (Козак 61), Пыско (Никитюк 90), Лозовой, Б.Баранец (В.Билый 80), Дуць

Предупреждения: Лозовой 24, Дуць 45+1, И.Билый 51, Пыско 76

Удаления: Лозовой 90+2 (вторая желтая)