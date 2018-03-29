«Сумы» продолжают побеждать (видео)

Наша команда принимала дебютанта первой лиги «Рух» из Винников, который тем не менее в турнирной таблице был намного выше сумчан.
Хозяева в большей части встречи владели инициативой, но забить сумели только раз: в дебюте второй половины Коваленко со стандарта от левого угла штрафной забросил мяч под ближнюю стойку. Увеличивать преимущество был обязан Яворский, однако не реализовал пенальти. Еще две прекрасных возможности у сумчан довести дело до крупного были после штрафных практически по центру в паре метров от линии, собственно, штрафной, но оба раза подвела точность. «Руху» игра совсем не давалась, и большей частью свое раздражение винниковцы высказывали спорами с арбитром. Лозовой на нервах под конец вообще вторую желтую получил за неспортивное поведение.
«Сумы» поднимаются на одиннадцатую строчку с 32 очками и посреди недели сыграют с «Горняком-Спортом», пишет Ua-football.com.
Сумы. Стадион «Юбилейный»
«Сумы» - Рух (Винники) 1:0
Голы: Коваленко 55
Нереализованный пенальти: Яворский 75 (вратарь)
«Сумы»: Старущенко, Воронин, Циколия, Дурай, Галенко, Коваленко (Квасный 82), Галенков, Яворский, Рафальский, Вечурко, Лиховидько (Акубардия 72)
Рух: Ильющенков, И.Билый, Грисьо, Копина, Г.Баранец (Чепелюк 66), Заставный, Зубар (Козак 61), Пыско (Никитюк 90), Лозовой, Б.Баранец (В.Билый 80), Дуць
Предупреждения: Лозовой 24, Дуць 45+1, И.Билый 51, Пыско 76
Удаления: Лозовой 90+2 (вторая желтая)
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