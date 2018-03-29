Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:31414

«Сумы» продолжают побеждать (видео)

14 апреля ПФК «Сумы» наконец-то провел первый домашний матч весенней части первенства Украины по футболу в первой лиге в Сумах.

Наша команда принимала дебютанта первой лиги «Рух» из Винников, который тем не менее в турнирной таблице был намного выше сумчан.

Хозяева в большей части встречи владели инициативой, но забить сумели только раз: в дебюте второй половины Коваленко со стандарта от левого угла штрафной забросил мяч под ближнюю стойку. Увеличивать преимущество был обязан Яворский, однако не реализовал пенальти. Еще две прекрасных возможности у сумчан довести дело до крупного были после штрафных практически по центру в паре метров от линии, собственно, штрафной, но оба раза подвела точность. «Руху» игра совсем не давалась, и большей частью свое раздражение винниковцы высказывали спорами с арбитром. Лозовой на нервах под конец вообще вторую желтую получил за неспортивное поведение.

«Сумы» поднимаются на одиннадцатую строчку с 32 очками и посреди недели сыграют с «Горняком-Спортом», пишет Ua-football.com.

Сумы. Стадион «Юбилейный»

«Сумы» - Рух (Винники) 1:0

Голы: Коваленко 55

Нереализованный пенальти: Яворский 75 (вратарь)

«Сумы»: Старущенко, Воронин, Циколия, Дурай, Галенко, Коваленко (Квасный 82), Галенков, Яворский, Рафальский, Вечурко, Лиховидько (Акубардия 72)

Рух: Ильющенков, И.Билый, Грисьо, Копина, Г.Баранец (Чепелюк 66), Заставный, Зубар (Козак 61), Пыско (Никитюк 90), Лозовой, Б.Баранец (В.Билый 80), Дуць

Предупреждения: Лозовой 24, Дуць 45+1, И.Билый 51, Пыско 76

Удаления: Лозовой 90+2 (вторая желтая)

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
view counter

По тематике

Футболисты «СумГУ» обыграли одесситов
13.04.2018 11:16

Футболисты «СумГУ» обыграли одесситов

В четверг, 12 апреля, сборная Сумского государственного университета сыграла на поле футбольного центра «Барса» матч седьмого тура чемпионата Украины по...

Сумчан зовут на первую домашнюю игру ПФК «Сумы»
13.04.2018 09:13

Сумчан зовут на первую домашнюю игру ПФК «Сумы»

Впервые весной ПФК «Сумы» сыграет домашний матч на «Юбилейном»....

«Виктория» в меньшинстве уступила «Металлургу»
12.04.2018 15:30

«Виктория» в меньшинстве уступила «Металлургу»

11 апреля в 1/4 Любительского кубка Украины по футболу «Виктория» из Николаевки потерпела поражение на выезде....

12.04.2018 14:45

Сумская «Барса» стартовала с домашней ничьей

11 апреля на стадионе футбольного центра «Барса» был сыгран матч 8-го тура первенства Украины U19 в первой лиге между командами...

ПФК «Сумы» наконец-то проведет домашний матч в Сумах
11.04.2018 16:48

ПФК «Сумы» наконец-то проведет домашний матч в Сумах

14 апреля ПФК «Сумы» сыграет домашний матч на «Юбилейном»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.