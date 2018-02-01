Мэр Сум по-прежнему болеет Сегодня, 16 апреля, мэр Сум Александр Лысенко снова не явился на работу.

Аппаратное совещание в мэрии, как и предыдущие 7 недель, ведут первый заммэра Сум Владимир Войтенко и управделами исполкома Степан Пак.

Напомним: в пятницу, 12 апреля, адвокат мэра, которого обвиняют в правонарушении, связанном с коррупцией, когда он голосовал за премирование самого себя на сессии Сумского горсовета, заявлял, что Александр Лысенко завершил лечение в санатории за пределами области и не успел приехать в Сумы на заседание суда. Заседание было перенесено на понедельник.