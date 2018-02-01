Мэр Сум по-прежнему болеет

Аппаратное совещание в мэрии, как и предыдущие 7 недель, ведут первый заммэра Сум Владимир Войтенко и управделами исполкома Степан Пак.
Напомним: в пятницу, 12 апреля, адвокат мэра, которого обвиняют в правонарушении, связанном с коррупцией, когда он голосовал за премирование самого себя на сессии Сумского горсовета, заявлял, что Александр Лысенко завершил лечение в санатории за пределами области и не успел приехать в Сумы на заседание суда. Заседание было перенесено на понедельник.
Сегодня, 13 апреля, в Заречном районном суде г. Сумы должно было состояться очередное заседание по делу о коррупционном правонарушении мэра...
Отложено рассмотрение административного материала в отношении Сумского городского головы....
Суд вернул мэру Сум апелляционную жалобу, которой чиновник оспаривал остановке рассмотрения дела о правонарушениях....
Рассмотрение административного материала в отношении Сумского городского головы отложено на 14 марта....
В соцсетях распространяется плакат, на котором мэр Сум Александр Лысенко сообщает, что именно благодаря ему сумчане теперь будут ездить в... 2