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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:14255

Мэр Сум по-прежнему болеет

Сегодня, 16 апреля, мэр Сум Александр Лысенко снова не явился на работу.

Аппаратное совещание в мэрии, как и предыдущие 7 недель, ведут первый заммэра Сум Владимир Войтенко и управделами исполкома Степан Пак.

Напомним: в пятницу, 12 апреля, адвокат мэра, которого обвиняют в правонарушении, связанном с коррупцией, когда он голосовал за премирование самого себя на сессии Сумского горсовета, заявлял, что Александр Лысенко завершил лечение в санатории за пределами области и не успел приехать в Сумы на заседание суда. Заседание было перенесено на понедельник.

Политика Александр Лысенко
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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