Сумские каратисты отличились в Черноморске 14-15 апреля в г. Черноморск прошёл традиционный всеукраинский турнир «Katana Cup 2018».

В нем принимали участие 800 спортсменов из 40 клубов Украины, Израиля и Молдовы. Сумскую область на этом турнире представляли три клуба «Прогресс» (2 серебра, 5 бронзовых медалей), «Вадокай» (4 бронзовых медали) и «Легион» (1 бронза).

«Серебро» домой привези: Юлия Багирова (18+, -68 кг) и Марина Кулешова (18+, -50кг). «Бронзы» удостоились: Юлия Говорун (ката, кадеты), Анастасия Сердюк (12-13, -43 кг), Олег Пащенко (14-15, -70 кг), Валерий Тумаков (18+, -84 кг), Тимур Дученко (ката, 9 лет), Даниил Тищенко (ката, 8 лет), Евгения Кисельова (8-9 лет, -30 кг), Даниил Касьянов (12-13 лет, -55 кг), Анастасия Носова (14-15 лет, -54 кг); Диана Главатчук (16-17 лет, -59 кг).