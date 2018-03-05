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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские каратисты отличились в Черноморске

14-15 апреля в г. Черноморск прошёл традиционный всеукраинский турнир «Katana Cup 2018».

В нем принимали участие 800 спортсменов из 40 клубов Украины, Израиля и Молдовы. Сумскую область на этом турнире представляли три клуба «Прогресс» (2 серебра, 5 бронзовых медалей), «Вадокай» (4 бронзовых медали) и «Легион» (1 бронза).

«Серебро» домой привези: Юлия Багирова (18+, -68 кг) и Марина Кулешова (18+, -50кг). «Бронзы» удостоились: Юлия Говорун (ката, кадеты), Анастасия Сердюк (12-13, -43 кг), Олег Пащенко (14-15, -70 кг), Валерий Тумаков (18+, -84 кг), Тимур Дученко (ката, 9 лет), Даниил Тищенко (ката, 8 лет), Евгения Кисельова (8-9 лет, -30 кг), Даниил Касьянов (12-13 лет, -55 кг), Анастасия Носова (14-15 лет, -54 кг); Диана Главатчук (16-17 лет, -59 кг).

Спорт Каратэ
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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