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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:3967

Украинка не довезла из России биологически активные добавки

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили большое количество биологически активных добавок.

Осматривая рейсовый автобус марки «Сетра», следовавший из Москвы в Одессу, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства в чемодане с личными вещами, которая принадлежала пассажирке - 47-летней гражданке Украины, обнаружил 220 пачек леденцов для очищения организма.

Сейчас обнаруженные биологически активные добавки, перемещение которых через границу запрещено, изъяты. На правонарушительницу составлены соответствующие административные материалы.

Право Пограничники
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