Украинка не довезла из России биологически активные добавки

Осматривая рейсовый автобус марки «Сетра», следовавший из Москвы в Одессу, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства в чемодане с личными вещами, которая принадлежала пассажирке - 47-летней гражданке Украины, обнаружил 220 пачек леденцов для очищения организма.
Сейчас обнаруженные биологически активные добавки, перемещение которых через границу запрещено, изъяты. На правонарушительницу составлены соответствующие административные материалы.
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